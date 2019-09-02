الأولى

أخذت قضية الحسابات الوهمية بعدا جديدا قد يفضي إلى أزمة سياسية بين السلطتين ربما تؤدي الى حل المجلس حسبما رأى ذلك مصدر نيابي استنادا الى ما يثار من إمكانية معاقبة من يدير الحساب الوهمي بسحب جنسيته، والتلويح باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مطلع دور الانعقاد المقبل. وفي هذا السياق، اعتبر النائب حمدان العازمي أن ترويج الحكومة لسحب جناسي اصحاب الحسابات الوهمية فجور سياسي، معلنا رفضه أي محاولة لتكرار كارثة سحب الجناسي لاسباب سياسية ، ومشددا على ان من يثبت تورطه يعاقب وفقا للقانون ، وقال : كفانا ظلما وفجورا في الخصومة.

من ناحيته، هدد النائب رياض العدساني بتقديم استجواب لوزير الداخلية إذا لم يقم بإجراء ضد أحد الحسابات الوهمية في تويتر خلال 24 ساعة، معلقا: لنر جدية الحكومة في عدم الكيل بمكيالين مع حسابات وهمية تمجدها، خاصة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، مشددا: واجبي هو الدفاع عن الناس.

بدوره، قال النائب خليل أبل: لا يمكن القبول أو السماح للمغردين الوهميين المسيئين سواء كانوا داخل البلد او خارجه بان يقودوا المجتمع، أو ان يرفعوا شعار مكافحة الفساد وانتشال البلد من حالة الفوضى وسوء الادارة.

وأكد أبل وجوب التنبيه وفضح من يقفون وراء المغردين الفاسدين، وقال ان هذا واجبنا جميعا تجاه الوطن.