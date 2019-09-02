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كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات عن إلغاء عدد من الإدارات التابعة لقطاع الشؤون المالية في الهيكل التنظيمي الجديد الذي سيعتمده ديوان الخدمة المدنية.

واوضح المصدر لـ النهار أن من الإدارات التي تم إلغاؤها إدارة التفتيش والتدقيق المالي، إدارة التعرفة، إدارة الحسابات التجارية، إدارة الحسابات، إدارة الميزانية، لافتا إلى انها ستتحول الى مراقبات وأقسام تحت مسمى جديد هو إدارة الشؤون المالية.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتثبيت مدير جديد لقطاع الإدارية مع صدور الهيكل، لافتا الى أن هذا المنصب لايزال شاغرا منذ شهر ونصف، كما أكد أنه تم إلغاء إدارة الطاقة في قطاع الاتصالات وإدارة الأمن والسلامة وضمهما تحت مسمى إدارة الخدمات العامة في قطاع الشؤون الإدارية.

ولفت المصدر إلى أنه تم الاستغناء عن الشبرات 8،9،10،11 في مبنى المواصلات لتستفيد منها إحدى الجهات الحكومية.

