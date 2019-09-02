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صوت النهار

مستمرون على الحياد


يمثل الثاني من سبتمبر لنا جميعاً في النهار يوم فخر واعتزاز، وعيدا نحتفل به كل عام يذكرنا بذلك اليوم من عام 2007 حينما اخترنا، وكلنا أمل وثقة، بأن ننضم إلى مسيرة الإعلام الكويتي الحر والمتميز، وحرصنا منذ اليوم الأول أن تكون النهار بطعم عربي ونكهة وطنية، والحمد لله نجحنا في ذلك، وتمكنا من وضع قدم على طريق الصحافة الحرة النزيهة، وصممنا على السير في هذا الطريق رغم علمنا ومعايشتنا لكل المشاكل والمصاعب والمنافسة الشرسة التي كنا لها أهلا.
ومنذ العدد الأول وضعت النهار نصب عينيها مصلحة الكويت وقيادتها وشعبها فوق كل اعتبار والتزمت خطاً وطنياً كويتياً، ونهجاً محايداً غير منحاز إلا للكويت ومصلحتها، وكانت المصداقية هدفنا، والرزانة ديدننا، والبعد عن التشهير والإساءة خطاً وطريقاً لعملنا فكسبنا احترام الجميع.
كان حرصنا ومازال قائماً على التفاعل والتواصل مع قرائنا، وعلى احترامهم وتقدير اهتماماتهم، والحرص على متابعة قضاياهم، كل ذلك من منطلق وطني بعيد عن الفتنة والتخندق، شديد التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول قيادة هذا الوطن العزيز.
وفي هذا اليوم نجدد العهد بأن نبقى مخلصين لهذا الوطن، أوفياء له ولقيادته وشعبه، مؤكدين استمرار التزامنا المطلق بالحيادية والنزاهة والمصداقية والمهنية العالية، وأن نبقى صوت كل كويتي ومحب لهذه الأرض الطيبة، ومنبرا للحق والحرية والرأي السديد، والمدافع الشرس عن الكويت وقضاياها ومصالحها.. نسأل الله أن يعيننا على ذلك.


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