وطن النهار

غادر أرض الوطن صباح أمس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة ثم يتوجه سموه إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 ميلادية.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استقبل بدار سلوى صباح أمس وبحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق حيث سلم سموه حفظه الله رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

هذا وقد حمله سموه تحياته لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة وتمنيات سموه له بموفور الصحة ودوام العافية متمنيا سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

