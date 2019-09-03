وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى نجوين فو ترونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار في غرب ولاية تكساس والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى إبراهيم أبوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة باماكو والذي اسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجياً سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

