وطن النهار

تلقى صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من رجب طيب إردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية إلى رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهان وطيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا سموه للرئيس اردوغان دوام الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.

