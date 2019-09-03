وطن النهار

الخرطوم - «كونا»: وصلت إلى مطار الخرطوم أمس طائرة ثانية من الجسر الجوي الكويتي محملة بحوالي 40 طنا من المساعدات الانسانية مقدمة من جمعية (العون المباشر) الكويتية لمتضرري السيول والأمطار التي ضربت السودان. وقال نائب السفير الكويتي في الخرطوم عبدالكريم المجيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) «وصلت اليوم الطائرة الثانية من المساعدات الانسانية الكويتية إلى السودان التي تأتي بتوجيهات سامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (قائد العمل الانساني) لمد يد العون للأشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفيضانات». من جانبه أوضح المدير العام لجمعية العون المباشر عبدالله السميط ل(كونا) ان الطائرة تحمل مساعدات غذائية وإيوائية تقدر بحوالي 40 طنا تأتي في سياق توجه الكويت قيادة وحكومة وشعبا لدعم السودان الشقيق لتجاوز نكبته.

