وطن النهار

قال رئيس الجمعية الطبية العراقية المتحدة للاغاثة والتنمية د. أحمد الهيتي إن الكويت تحظى بتقدير دولي على مستويات عدة وذلك على خلفية تواصل المساعدات الإنسانية الكويتية للعديد من مناطق العالم لاسيما العراق». وأعرب الهيتي في تصريح لـ«كونا» أمس الاثنين عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير في مقر الجمعية عن شكره وامتنانه إلى الكويت ولسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دعمه المتواصل وتوجيهاته للمؤسسات الخيرية الكويتية لاسيما الهلال الأحمر بغية تقديم المساعدات ومد يد العون للمتضررين بالعراق.

