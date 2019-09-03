وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» د. عماد جواد بوخمسين صباح أمس السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في الكويت.

حضر اللقاء الملحق الإعلامي بالسفارة الجديد ستيوارت بايتز ومساعدته رشا البديري ومدير تحرير «النهار» حسين الفضلي، حيث هنأ سيلفرمان بوخمسين بحلول الذكرى الـ13 لصدور صحيفة «النهار»، معربا عن اعتزازه بما تقدمه من معلومات ومتابعة لأخبار السفارة الأميركية بالبلاد، متمنيا لها الاستمرار في نهجها المعتدل. وأعرب عن اعتزازه بعمله بالكويت وما لاقاه من تسهيلات لاداء مهمته على أكمل وجه.

وأشار الى الزيارة التي يقوم بها سمو الأمير الى الولايات المتحدة والقمة الكويتية - الأميركية التي ستعقد في واشنطن 12 سبتمبر الحالي، مؤكدا اهتمام البيت الابيض والرئيس ترامب بهذه الزيارة.

من جهته، رحب بوخمسين بالسفير الأميركي، مشيداً بالدور الذي قام به في تطوير العلاقات بين البلدين، ومشيراً إلى أن سيلفرمان مثل بلاده في الكويت أحسن تمثيل واستطاع أن يقيم علاقات جيدة مع الجميع. يذكر أن الملحق الإعلامي الأميركي الجديد وصل إلى الكويت قبل يوم واحد فقط من زيارة «النهار».

