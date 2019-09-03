وطن النهار

لاتزال برقيات التهاني وباقات الورود تتدفق على «النهار» في عيدها الثالث عشر واصفة اياها بانها صوت الحق ونبراس العمل الاعلامي في الكويت.

المهنئون أشادوا في برقياتهم بالخط الوطني الذي تنتهجه «النهار» مؤكدين انها أصبحت علامة بارزة في الاعلام الكويتي بما تضمه صفحاتها من رسالة تثقيفية نبيلة. بدوره قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان: بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة على صدور جريدتكم الغراء، يسرنا ان نهدي اليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار. وزاد: واذ يطيب لنا ان نشيد بالمسيرة الصحافية الراقية التي تميزت بها «النهار» نثمن جهودكم المخلصة التي تقومون بها والاخوة في الجريدة من اجل نشر الوعي الفكري والثقافي بين ابناء وطننا الحبيب، مشيدين بالدور البارز الذي أسهمت به جريدتكم الموقرة لارساء مفاهيم الحرية والديموقراطية، والتأكيد على معاني الانتماء والولاء، آملين لكم مزيدا من التقدم والنجاح وان تتواصل عطاءاتكم الصادقة لدعم المسيرة الاعلامية والصحافية ببلدنا العزيز. رئيس مجلس الادارة ومدير عام «كونا» الشيخ دعيج الابراهيم قال في برقيته إلى رئيس التحرير: يطيب لي بمناسبة الذكرى الـ13 لاطلالة جريدة النهار ان اتوجه اليكم والى اسرة التحرير وجميع العاملين في جريدتكم الغراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح والتألق والازدهار. ويسعدني بهذه المناسبة الطيبة ان اعرب لكم عن بالغ الاعتزاز والتقدير لما حققته جريدة النهار التي اتسمت منذ صدورها بالطرح الراقي والعرض المتميز والمهنية العالية.

وختم بقوله: نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسدد خطاكم ويوفقكم في مواصلة اداء رسالتكم الاعلامية النبيلة.

من جهته أكد محافظ الجهراء ناصر الحجرف في تهنئته لرئيس التحرير د. عماد بوخمسين وأسرة التحرير ان «النهار» اثبتت وجودها في الصحافة المحلية، وتبوأت مكانة متميزة حيث حظيت بثقة المواطنين بما تنشره من موضوعات جادة، وأخبار تتسم بالصدق وعدم الاثارة.

وأضاف: ارجو للصحيفة وللعاملين فيها مزيدا من الرفعة والتألق في ظل راعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي عهده سمو الشيخ نواف الأحمد.

من جهتها قالت الشيخة حصة الحمود في برقيتها: يطيب لي ان اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدتكم الغراء، متمنية لكم مزيدا من النجاح والتقدم والرقي والازدهار ومواصلة مسيرتكم في العطاء الاعلامي الهادف والمتميز وجريدة النهار منبر اعلامي متميز وعلامة بارزة في الاعلام. اسأل المولى العلي القدير ان يسدد خطاكم ويوفقكم لما فيه الخير للكويت في ظل قيادة سمو الأمير وولي عهده الأمين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية عضو مجلس جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل في برقية ارسلها الى رئيس التحرير: اتشرف بان انتهز حلول العيد الـ 13 لميلاد صحيفتكم لاتقدم لشخصكم الكريم بأحر التهاني القلبية وأجمل التبريكات في هذه المناسبة السعيدة، داعياً العلي القدير ان يوفقكم وكل زملائي العاملين لكل ما فيه خير وصلاح الوطن العزيز وأهله، تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، وكل عام وأنتم بخير.

اما الارشمندريت بطرس غريب النائب البطريركي للروم الكاثوليك في الكويت والخليج العربي فقال في برقيته: اتقدم باسمي وباسم المجلس الرعوي والرعية بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرتكم بمناسبة العيد الثالث عشر لاصدار جريدة النهار. داعين الله عز وجل ان يحفظكم ويمنحكم القوة والصبر والحكمة للقيام بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقكم لما فيه خير الكويت وتقدمها وازدهارها. ومتمنيا لجميع القائمين عليها والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وان تبقى دوما صوتا للحق ونبراسا مضيئاً في سماء الكلمة الحرة والصحافة.

