وطن النهار

أشاد وكيل وزارة الخارجية العراقية السفير حازم اليوسفي بالعلاقات الكويتية - العراقية وأكد أنها بأفضل حال وتشهد تطوراً ملموساً في جميع المجالات.

وقال في حوار مع «النهار» بمناسبة زيارته للبلاد لتسليم الكويت أرشيفاً يتكون من 42 ألف كتاب عثر عليها أخيراً، قال إن هناك إرادة لدى البلدين لتجاوز أخطاء الماضي، وكل ما حدث إبان غزو صدام حسين للكويت، مشيراً إلى أن الغزو كان حدثاً استثنائياً في تاريخ البلدين الشقيقين.

وأشاد المسؤول العراقي بالدعم الكويتي لبلاده وبالزيارة التي قام بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى بغداد التي أعطت دفعة قوية لتنمية وتطوير العلاقات.

وكشف اليوسفي عن أن بلاده بصدد التحضير لتسليم الكويت 100 ألف كتاب جديد خلال الفترة المقبلة التي لن تتعدى الشهرين.

ولفت إلى أن الجانبين يريدان إغلاق جميع الملفات العالقة ونسيان ما ترتب على الغزو من أضرار وآلام للشعبين والبلدين الشقيقين.

وأكد حرص للعراق على الاستمرار في البحث عن رفات المفقودين بالتنسيق مع الكويت والصليب الأحمر والدول المعنية بهذا الملف الإنساني.

ونفى اليوسفي أن يكون ملف الحدود المائية بين البلدين عائقاً أو مشكلة في العلاقات موضحاً أن مسألة التفاهم بين الجانبين في هذا الموضوع ممكنة، موضحاً أن العقارات الكويتية ستسلم لأصحابها في أقرب وقت ممكن وأن الملف سيحسم نهائياً.

ورحب اليوسفي بالمستثمرين والسياح الكويتيين مؤكداً أن حكومة بلاده وسفارتها في الكويت تقدم جميع التسهيلات للراغبين في زيارة العراق والاستثمار بها وأنها ترحب بالأشقاء الكويتيين، موضحاً أن الكويت من الدول المهمة للعراق وأن اختيار سفير العراق بها يكون وفق الكفاءة والمهنية.

وتحدث عن علاقة بلاده مع دول الجوار والدول العربية، مؤكداً أن العراق بلد مستقل وأن قراره بيده، كما كشف أن بلاده على استعداد للعب دور إيجابي لحلحلة الخلافات الموجودة في المنطقة إذا طلب منها ذلك.

وتعليقاً على الغارات الإسرائيلية على مواقع في بلاده قال: إسرائيل ليست في الحسابات العراقية بأي شكل من الأشكال وهو كيان مصطنع في قلب الأمة وأي اعتداء علينا سيتم الرد عليه وفق القرار الذي تتخذه حكومة بغداد.

وفي التالي تفاصيل الحوار:

تأتي زيارتكم للكويت في وقت تشهد فيها العلاقات الكويتية - العراقية نقلة نوعية، هل النقلة النوعية لهذه العلاقات كانت تحتاج الى الزيارة التي قام بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى بغداد والتصريحات التي ادلى بها سموه هناك؟

اعتقد ان زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى بغداد كانت زيارة تاريخية ولها معنى كبير وتوجت بهذا الانجاز الذي ادى الى تطوير العلاقات مع الجاره والشقيقة الكويت، كما ان الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي برهم صالح الى الكويت في نوفمبر الماضي اعطت دفعة قوية للعلاقات بين بلدينا بدليل ان سمو الأمير قال بغداد انه يجب تجاوز الماضي واخطائه وان ندخل مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ومرحلة الاعمار والاستثمار ونحن بالعقل نعتبرها مرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا وبهذه المناسبة اؤكد بأننا حريصون جدا سواء في العراق او الكويت على تجاوز مرحلة الاخطاء وكل ما حدث ابان غزو صدام.

العراق والكويت علاقتها تتعدى الاخوة فهما تاريخيا يتمتعان بعلاقات طيبة وجيدة ومرتبطتان بمصالح مشتركة وبالتالي فان الغزو كان حدثا استثنائيا في تاريخ هذه العلاقات لكننا مصممون على تجاوز هذه الحقيقة السيئة بوجود ارادة سياسية لدى قيادتي البلدين الشقيقين.

حالة استثنائية

تسليم رفات شهداء وتسلم ارشيف، هل زيارة سمو الأمير دفعت العراق للتحرك بشكل كبير لتحقيق هذا الانجاز؟

العراق عاش حالة استثنائية منذ سقوط نظام صدام حسين، فالعراق واجه الارهاب الشرس والبشع من ارهاب القاعدة الى ارهاب داعش فمنذ عام 2014 الى 2017 كنا في حرب ضروس مع داعش الذي استطاع احتلال محافظات عراقية وبالتالي يمكن القول ان هذا كان احد اسباب تأجيل هذا الموضوع الى وقت لاحق، فحكومة العراق تعمل بجد في سبيل انهاء هذا الملفات التي تذكرنا بالماضي للاسف الشديد نحن نريد ان ننسى هذه الفترة التي كانت وصمة عار في جبين الذين تسببوا فيها ونحن نريد تجاوزها، فملفات المفقودين والممتلكات والارشيف الوطني الكويتي والعقارات حققنا فيها انجازا كبيرا في مارس الماضي بالتنسيق مع الكويت حيث عثرنا على مقبرة جماعية في صحراء الساوا كان بها 46 رفات منهم 32 من المفقودين الكويتيين ونحن نرى ان هذا الملف حساس جدا ونشعر بالمشاعر الانسانية لاهاليهم ونعمل دائما على الحصول على اي معلومة على ما تبقى من المفقودين.

اما ملف الارشيف الوطني والاميري والمحفوظات الكويتية التي نهبت ابان الغزو فنحن نعمل على جمعها لانها ليست في متناول يد السلطات المختصة وانما هي مبعثره في مكتبات خاصة وعامة واماكن اخرى، ففي نوفمبر الماضي سلمنا لوحة فنية قيمة جدا تابعة للديوان الاميري وسيف أميري مهدى من ملكة بريطانيا الى الأمير جابر الأحمد رحمه الله في عام 1984، كذلك قمنا بتسليم ارشيف الاذاعة والتلفزيون الكويتي بالكامل وتسليم بعض المحفوظات الاخرى وخلال زيارتي هذه سلمنا دفعة من الكتب التي ذهبت وعددها 42 ألف كتاب تعود الى جامعة الكويت والمكتبة الوطنية ولايزال لدينا اكثر من 100 ألف كتاب بصدد جمعها وترتيبها ونقلها الى الكويت خلال شهر او شهرين، حيث كنا لا نعلم مكانها والآن بعد حصولنا على المعلومات الكاملة حول مكان وجود الكتب والارشيف قمنا باجراءاتنا لجمعها وتسليمها الى الكويت.

أرصفة الشوارع

استوقفكم هنا لايضاح شيء ما حول الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لجمع هذا الأرشيف، إلا أن البعض يعرض هذه المقتنيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتباع على ارصفة الشوارع، فما الاجراءات التي تقوم بها حكومة العراق لجمع ما يعرض بهذا الطريقة؟

إن الحكومة العراقية لم تدخر جهدا لتحصيل هذه المقتنيات فبعد الحصول على المعلومات اللازمة نجمع المقتنيات وفي بعض الاحيان يتم شراؤها من المواطنين وندفع مقابلاً مالياً لاسترجاعها ونحصل عليها ايضا بالطرق القانونية ولدينا لجنة خاصة لهذا الأمر، فالمسألة ليست بسيطة فمنذ حوالي 30 عاما تم سرقة هذه الاشياء وتبعثرت في العراق وجزء كبير منها ذهب الى خارج العراق، فمثلا اللوحة التي سلمت لسمو الأمير في نوفمبر الماضي تمت استرجاعها من قبل جهاز المخابرات الوطني من مهربين كانوا على وشكل اخراجها من العراق.

فهذه الممتلكات لاتوجد في مخازن لجهات رسمية، فحتى التي كانت موجودة في المؤسسات العراقية نهب الكثير منها مع بعض الممتلكات العراقية بعد سقوط النظام السابق في 2003.

بخصوص العقارات الكويتية، لماذا التأخير في تسليمها لأصحابها خصوصا وان هناك قراراً وزارياً عراقيا بتسليم هذه الممتلكات لاصحابها؟

العملية ليست سهلة، فالعقارات التي تعود لمواطنين كويتيين موجودة بعد قرار الحجز عليها بقرار من مجلس الثورة المنحل واريد ان اطمئن الناس ان هذه العقارات لم تتضرر، فالحكومة العراقية كانت مشغولة بموضوع الارهاب ولم يتح تسليم هذه الممتلكات لاصحابها والآن تفرغ العراق لهذه الامور والقرار الان هو حل جميع هذه المسائل وموضوع العقارات الكويتية سوف يتم حسمه في القريب العاجل.

والعقارات الحكومية مثل مبنى القنصلية الكويتية وغيرها، ماذا سيحدث معهما؟

جميع ما يتعلق بالكويت وكان عليها حجز او اي امر آخر في العراق سوف يتم حسم هذه الملفات بأكملها لوجود قرار عراقي بانهاء الملفات المتبقية.

هل تم التواصل مع وزارة الخارجية الكويتية في ملف المفقودين؟

الملف ملف انساني ويمس مشاعر اسر كويتية وهناك اعداد من المفقودين العراقيين ايضا، فهناك تنسيق كامل بين وزارتي خارجية البلدين حول هذا الملف وخاصة مع المسؤول المباشر عن عملية البحث عن المفقودين وهي وزارة الدفاع العراقية عبر اللجنة الفرعية التي تقوم بعملية البحث والتقصي عبر وسائل كثيرة حتى بالاعلان لمكافآت للمواطنين وللجهات التي يمكن ان تدلي بمعلومات عن المفقودين الكويتيين وكذلك التواصل موجود عبر اللجنة الثلاثية التي تضم العراق والكويت والصليب الاحمر وانا أترأس الجانب العراقي فيها وقد تقدمنا كثيرا خلال الفترة الماضية.

هل العملية مستمرة؟ وهل هناك معلومات جديدة لمقابر جماعية جديدة؟

نعم العملية مستمرة لانهاء هذا الملف، بمساعدة الصليب الاحمر وبمساعدة الاصدقاء الاميركان والفرنسيين والاخوة في السعودية والمهتمين بالموضوع يشاركوننا دائما في جمع المعلومات لبحث هذه القضية، وقد طالبنا من الجانب الاميركي صورا للاقمار الصناعية واجهزة الحفر لمسافات عميقة لان عوامل التعرية تغير الملامح ونحن مستمرون في عملية البحث.

الحدود المائية

وزارة الخارجية لديها جميع الملفات وهناك حرص من قبلكم على طي الملفات العالقة، فماذا عن ملف الحدود المائية، وهل هناك اي جديد في هذا الملف؟

بالنسبة لمسألة الحدود فهي مسائل طبيعية واعتيادية تحدث بين الدول وهناك ملفات عالقة نتيجة عن الغزو فنحن نريد محو آثار الغزو وغلق جميع الملفات، اما ملف الحدود والمياه فاعتقد انها امور طبيعية واعتيادية وبالامكان ايجاد الحلول لها باتفاق الاطراف المعيشية، ولا اتصور ان تكون هناك مشكلة بين العراق والكويت حول هذا الملف، وفي هذا الشأن فانا لست فقط متفائلاً وانما اجزم بانها ليست مشكلة بين البلدين، فالارادة المنيرة اقوى من هذه المسائل التي قد تكون لاتزال موجودة، وبحكم موقعي الوظيفي نعمل من اجل ازالة آثار الغزو.

لكن مساءلة الحدود وهذا الملف تحديدا من اهم ملفات الغزو وبدليل صدور قرار مجلس الامن (833) بهذا الخصوص؟

اعلنا مرارا أننا ملتزمون بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن وهذا الالتزام يطغى على قرارات مجلس الامن ونحن نلتقي والمسؤولين عن الجانب الفني لهذا الموضوع وفي تواصل مستمر مع الجانب الكويتي وارى ان هناك مشاكل غير قابلة للحل مادام هناك ارادات لانهاء جميع هذه الملفات.

طي صفحة الماضي

في بداية حواركم معي اشرتم لوجود رغبة سامية للارتقاء بالعلاقات الى علاقات تجارية واقتصادية، ماذا ترتب على اللقاءات بين البلدين حول هذا الجانب؟

نعم سمو الأمير أكد على طي صفحة الماضي والبدء في بناء علاقات اقتصادية وتجارية واعادة الاعمار، وبالفعل نحن بدأنا في هذه المرحلة من العلاقات الاخوية.

وهناك زيارات مستمرة لمسؤولي البلدين والعلاقات الان بيننا على أفضل ما تكون رغم وجود ملفات لاتزال باقية من أيام الغزو.

العراق حارب الارهاب لسنوات وانتصر وهناك اهتمام عراقي بالمستثمرين الكويتيين، ما الرسالة التي توجهها لهم للاستثمار في بلدكم؟

بهذه المناسبة ادعو الشركات الكويتية بعدم التردد للقدوم للعراق، فالحدود العراقية الكويتية مفتوحة وسهلة العبور وهناك تسهيلات كثيرة تقدم للاشقاء في الكويت واعتقد ان هناك شركات كويتية تعمل بالعراق وتجد ترحيبياً كبيراً من قبل المسؤولين العراقيين.

دعم العراق

الكويت استضافت مؤتمراً لدعم العراق بحضور دولي كبير، إلى أين وصلت نتائج هذا المؤتمر وما الذي تحقق على أرض الواقع؟

الخارجية نتابع نتائج المؤتمر وما تحقق خلاله هو منح العراق قروضاً وخدمات وهي تتطلب اجراءات وتنسيقاً بين الجهات المانحة والعراق وبالتنسيق ايضاً مع الاشقاء في الكويت.

قدر العراق ان يكون في منطقة ساخنة سياسياً بحكم علاقة العراق ما ايران ووجود جيران عرب لها، كيف يمكن للعراق ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات وان يكون وسيطا بين جيرانه؟

بالفعل هذه الايام تشهد المنطقة ارتفاعاً في درجة الحرارة في الكويت والعراق، العراق دولة مستقلة وذات سيادة ولديها مبدأ بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة وخاصة الدول المجاورة واحترام جميع الدول واحترام حسن الجوار وبالتالي النأي بالنفس عن أي مشاكل بين الدول ولا نقبل ان يكون العراق ساحة صراع وحرب بين دول اخرى، فلندعهم يلعبون بعيداً عن العراق.

لكن قدركم جعلكم ساحة للصراع بدليل الغارات الاسرائيلية على مواقع داخل العراق بحجة انها موالية لايران، فهل العراق قادر على ألا يكون الضحية ويدفع ثمن هذا الصراع سواء الخفي او الظاهر منه؟

العراق تجاوز 50 سنة من الصراعات والقتال والحصار والارهاب والحمد لله نحن بعافية وباذن الله سنتجاوز المحن الحالية بأفضل السبل والطرق والحكومة العراقية تدرس خيارات الرد على هذه الاعتداءات التي حصلت وقدمنا شكوى لمجلس الامن بهذا الخصوص.

قراراتنا سيادية

راق لي ردكم بخصوص ان العراق دولة مستقلة وذات سيادة، كيف للعراق اقناع الرأي العام العربي ودول الجوار بان قرار العراق بيدها لا بيد ايران؟

هناك مصالح للدول الصديقة والجارة في العراق وهذا هو المتعارف عليه دولياً وقد تكون هذه المصالح متناقضة وتتضارب لكني أوكد ان العراق دولة مستقلة وذات سيادة وان قرار العراق بيد العراق وبيد قياداتها وليس هناك كائن من كان ان يقرر نيابة عن العراق بالرغم من علاقاتنا مع الجميع دون استثناء فعلاقاتنا طيبة مع ايران لكن علاقتنا جيدة ايضاً مع السعودية والولايات المتحدة وتركيا ومصر وسورية والاردن ودول الخليج ولا توجد لدينا أي مشكلة مع أي دولة في العالم، فنحن نوازن في علاقاتنا مع الدول وذلك لمصلحة بلدنا وشعبنا ولمصلحة العلاقة مع تلك الدول، فعلاقاتنا مع الدول العربية والدول المجاورة على اساس المصالح المشتركة لهذه الدول وشعوبها وكذلك لحفظ الامن والسلام في المنطقة فنحن لا ندخل في محاور ولا تكتلات ولا ندخل إلى جانب دولة دون اخرى فنحن نحافظ على حياديتنا تجاه الجميع خصوصاً الدول المجاورة والدول العربية والشرق الأوسط والعالم.

فهل يتفهم الاشقاء في المملكة العربية السعودية وضعكم؟

علاقتنا جيدة جيداً مع المملكة العربية السعودية والاشقاء في المملكة قدموا دعما للعراق وان لم تكن متفهمة فكيف تدعم العراق، والأصوات التي تقول دون ذلك لا تؤثر في علاقتنا مع الاشقاء ونوعية العلاقة بين القيادتين وحكومتي البلدين جيدة جداً اما الاصوات النشاز فلا نهتم بها وحرية التعبير مصونة في العراق والانتقادات موجودة حتى انهم يصفون العراق بالانهيار بعلاقة العراق بأشقائه وجيرانه، والحمد لله بلدنا بخير وعلاقاتنا مع دول الجوار وبالرغم من كل الملاحظات التي تقال هنا وهناك، الا ان علاقاتنا جيدة جداً فمثلا لدينا مشاكل مياه مع تركيا لكن علاقاتنا افضل ما تكون رغم الغارات التي يقوم بها الطيران التركي الذي يقصف بعض القرى الكردية على الحدود بحجة تواجد عناصر من «البي. كا. كا» الا ان علاقاتنا جيدة لان العلاقات لا تنحصر في حدود ضيقة ومعينة ولكن حدوداً واسعة ومصالح كبيرة وتقارب شعوب. وبالتالي لا تقاس العلاقة بمشكلة صغيرة او بانتقاد وانما نقيس العلاقات على اساس المصالح للدول وشعوبها من أجل العيش المشترك.

كيف تردون على من قال ان قصف دولة معينة لمواقع عراقية هو نوع من الدفاع عن النفس؟

قصف المواقع العراقية ليس حقاً شرعياً.. ولكننا نعالج هذا الموضوع بروية وبتفاهم وتنسيق المشترك.

التنسيق المشترك مع من؟

مع تلك الدولة.

هل ممكن ان تتفاهموا مع اسرائيل مثلاً؟

اقصد مع تركيا عن طريق احتجاج ولا نجعلها سبباً لاثارة مشاكل مع تركيا، اما اسرائيل ليست في الحسابات العراقية بأي شكل من الاشكال فهو كيان مصطنع في قلب الامة العربية وهذا غير مقبول من البداية الى هذه اللحظة واي اعتداء اسرائيلي علينا سيكون له رد، والحكومة هي التي تقرر ذلك.

كيف للعراق ان يلعب دوراً لاحتواء الخلافات العربية - العربية؟

نحن على علاقة جيدة مع الجميع ولو كان هناك حاجة لتدخلنا ولو اتيح لنا المجال فنحن على استعداد ان نلعب اي دوراً ايجابياً لتنمية العلاقات العربية العربية ومع دول الجوار والاخرين.

افهم ان العراق مايزال مستعداً للعب دور الوسيط بين طهران والرياض؟

لو طلب من العراق الاستمرار في هذا المجال فذلك ممكن.

تسهيلات في منح التأشيرات

أكد السفير حازم اليوسفي ان بلاده ترحب بالكويتيين الراغبين في زيارة العراق وان سفارة العراق في الكويت تقدم جميع التسهيلات لهم منوها إلى انه لا مشاكل في صدور تأشيرات للعراقيين الى الكويت وان الجانبين على تواصل لتقديم التسهيلات لمواطني البلدين.

ولفت إلى أن العراق يهتم باختيار سفرائه في الكويت ليكونوا على مستوى عال من المهنيين والكفاءة لان الكويت من الدول المهمة بالنسبة لنا ونفى ان يكن العراق لديه تحفظات على منح تأشيرات لأي كويتي قائلاً: ولا توجد أي قيود أو شروط لذلك وأن هناك تعليمات وتوجيهات صريحة وواضحة للسفارة العراقية في الكويت بمنح التأشيرات للكويتيين لزيارة العراق، والعمل في السفارة مستمر.

الأصوات النشاز لا توقف المسيرة

بخصوص التعامل العراقي مع الأصوات المسيئة للكويت في ظل ما يسمى بحرية الرأي في العراق قال اليوسفي: مادامت هناك ارادة سياسية وتفاهم ما بين قيادتي البلدين الشقيقين فإن هذه الأصوات النشاز لن تستطيع وقف مسيرة العلاقات بين البلدين.

وأضاف: هناك أصوات في كل مكان تغرد خارج السرب ولا تؤثر على المسيرة هناك تصحيح من الجانبين على المضي قدماً مادام لتطوير العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات. وزاد: واعتقد ان شعبي البلدين نسيا ماسأة الماضي والغزو وان مسيرة تطوير العلاقات لن تتوقف عند اصوات قد تظهر هنا وهناك.

الحدود البرية

حول المساكن الحدودية والانتهاء منها قال اليوسفي لا توجد مشاكل في هذا الموضوع ولا مشاكل بين البلدين في الحدود البرية.

الكويت داعم للعراق

بخصوص التعاون العراقي - الكويتي من خلال عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن لفت إلى الزيارة التي قام بها اعضاء مجلس الأمن الى بغداد برئاسة السفير منصور العتيبي وأكد ان هذه الزيارة كانت تاريخية وجيدة لدعم العراق.

وأوضح ان الوفد الزائر التقى بالمسؤولين والقيادات العراقية وتم بحث كل المواضيع التي تهم العراق في مجلس الأمن.

وأضاف: جميع الاصدقاء من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن كانوا حاضرين اثناء الزيارة، وهناك لابد من الاشادة بما قام به السفير منصور العتيبي الذي ابلى بلاء حسنا في ادارة الزيارة وما ترتب عنها.