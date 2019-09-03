وطن النهار

باشر صباح امس نحو 11 الف تلميذا وتلميذة دوامهم الأول في المدارس الاجنبية، حيث انتظم ما يقارب 2000 طفل في رياض الاطفال في مؤسسات التعليم الخاص الاجنبي، بينما التزم نحو 4700 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية وحو 1800 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة و1900 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية.

وفي اطار استعدادات وزارة التربية لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2019/2020 في مختلف المراحل الدراسية، اكد مدير مدرسة الشافعي الابتدائية - بنين راشد العسعوسي ان وزارة التربية حرصت على صيانة مرافق المدرسة وتهيئة كل الأجواء الدراسية بما في ذلك تهيئة اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية واعدادهم لتسهيل انطلاق العام الدراسي الجديد بكل انسيابية.

وأوضح العسعوسي ان المدرسة استعدت لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال الاعداد والتجهيز ليوم ترفيهي على مسرح المدرسة وبحضور اولياء الأمور لكسر الحاجز النفسي كونها مرحلة انتقالية من رياض الأطفال الى صفوف الابتدائية . وأردف العسعوسي قائلا: «سيتضمن هذا اليوم فقرات ترفيهية وبرنامج مسابقات وتوزيع للهدايا لادخال الفرحة في نفوس ابنائنا الطلبة وتشجيعهم للانخراط مع زملائهم الطلبة وذلك لتأهيلهم لتجاوز مرحلة رياض الأطفال بمرونة.

واستطرد العسعوسي قائلا: «يبلغ اجمالي عدد طلبة مدرسة الشافعي الابتدائية - بنين 740 طالب، وانتهت المدرسة من اعمال الصيانة كاملةً بما فيها التكييف، وحرصت المدرسة على توفير الكتب المدرسية من خلال اعداد لجان مسبقة لضمان توفيرها وتجهيز المقصف واعداد الوجبات الغذائية كما تم التأكد من صيانة الأبواب ودورات المياه من اجل انجاح العام الدراسي الجديد دون اي نواقص تعرقل العملية الدراسية» وأشاد العسعوسي بدور مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني والمسؤولين لما لهم من جهود واضحة في استعدادات المنطقة والذي ينعكس بدوره ايجاباً لمساعدة الطلبة في تحصيلهم العلمي في الأشهر المقبلة.

من جانبها، اكدت مدير مدرسة اروى بنت الحارث الابتدائية - بنات والتابعة لمنطقة حولي التعليمية صديقة حبيب، ان المدرسة انهت استعداداتها وتجهيزاتها لضمان بداية فاعلة متميزة للطالبات مع اول حصة خلال العام الدراسي الجديد للعام الدراسي 2019/2020 .وقالت: «حرصت المدرسة على توفير جميع المتطلبات والمحافظة على مستوى جاهزية المدرسة من صيانة وأعمال نظافة والتي تحقق اهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية اداء الطالبات منذ اليوم الأول بالاضافة الى تزويدهن بالمتطلبات الضرورية منها الكتب المدرسية .

وأفادت حبيب بانه يبلغ اجمالي عدد الفصول 25 فصلا ويبلغ اجمالي عدد الطالبات 575 طالبة من مختلف المراحل الدراسية، حيث ان يوم 8/9/2019 سيكون يوما مخصصا لاستقبال طالبات الصف الأول الابتدائي وأولياء امورهن لتهيئتهن للعام الجديد، ويوم 9/9/2019 سيتم استقبال جميع الطالبات بجميع المراحل التعليمية من الصف الثاني الى الصف الخامس الابتدائي.

وأوضحت حبيب بأنه تم تشكيل لجان مؤقتة مع بداية العام الدراسي للاشراف على تجهيز الفصول والتأكد من صيانة المرافق، معربة عن شكرها لجميع اعضاء الهيئة التعليمية والادارية على جهودهم، متمنية عاما حافلا بالجهد والاجتهاد.

