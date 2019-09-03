وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي برئاسة الدكتور حسن كمال على توسعة وتطوير حديقة الشهيد في المرحلة الثالثة وضم صالة التزلج وصالة ديسكفري والنافورة الراقصة ضمن نطاقها الجديد.. وتخصيصها للديوان الأميري للتنفيذ، ووضع رؤية جديدة لهذا المشروع المميز والتنفيذ سيكون خلال السنتين القادمتين.

واوضح كمال في تصريح صحافي أن موقع الحديقة الجديد سيبلغ بمساحة 263 ألف متر مربع ما يعادل مساحة المرحلة الأولى والثانية بالاضافة إلى أن هناك أنشطة شبابية متعددة ضمن النطاق الجديد.

وأشار إلى أن الديوان الأميري قدموا عرضا مرئيا شاملا للمشروع والرؤية المستقبلية لهذا الموقع الاستراتيجي، مؤكدا أن المسؤولين في الديوان لديهم برنامج شامل في بناء المشاريع الحديثة.

وأكد كمال أن اللجنة أعادت للجهاز التنفيذي السؤال المتعلق بهدم المباني في أسواق المباركية، كما اعادت الطلب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن الموافقة على تأجير أجزاء من المبنى المخصص لهم والمزمع اقامته في منطقة القبلة قطعة «14».

وقال كمال إن اللجنة وافقت على مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار خلف القسائم أرقام «49، 50» بالقطعة رقم «6» في منطقة شرق داخل المدينة، فيما حفظت المبادرة التطوعية لحماية التراث المعماري في الكويت.

وأشار إلى ان اللجنة اعادت للجهاز التنفيذي أيضاً الاقتراح المقدم بشأن طرح أراضي سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر، وكذلك الاقتراح المقدم بشأن عمل مطبات صناعية على شارع الفردوس وفي منطقة الخالدية قطعة رقم «3» بالقرب من بوابات جامعة الكويت المطلة على الشارع نفسه واستحداث منطقة عبور مشاة مع مطب صناعي.

وبدوره قال عضو اللجنة مشعل الحمضان ان اللجنة وافقت على التوسعة المكملة لمشروع حديقة الشهيد التي ستصبح مساحتها ما يقارب 3 كيلو مترات، مؤكدا انه حين اكتمال المشروع ومكوناته سيكون برؤيته الجديدة على نمط أوروبي أو أميركي.

وأشار الحمضان إلى أن المشروع الجديد سيضم مايقارب 3000 إلى 4000 موقف سيارة مع أنشطة متنوعة وفق رؤية شبابية تواكب متطلبات العصر الجديد.

