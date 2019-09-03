وطن النهار

قضت المحكمة الادارية بأحقية موظف بمؤسسة الموانئ في صرف بدل طبيعة العمل المقررة لمشغلي رافعات والمعدات الثقيلة بواقع 100 دينار شهريا ومع مايترتب على ذلك من اثار . وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي عن احد الموظفين مؤكدا ان مجلس الخدمة المدنية قرر في اجتماعه رقم 1/2006 المنعقد بتاريخ 1/3/2006 منح الموظفين الكويتيين بمؤسسة الموانئ الكويتية العاملين على تشغيل رافعات ومعدات ثقيلة بدل طبيعةعمل بواقع 100 دينار شهريا، ثم وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 على استمرار صرف هذا البدل لمشغلي الرافعات والمعدات الثقيلة في حالة الاصابة او المرض والتحول الى العمل بوظيفة اخرى. واضاف العلي ان موكلي يعمل بوظيفة قائد زورق ثم قائد قاطرة بحرية بمؤسسة الموانئ الكويتية وانه يستحق صرف هذا البدل الا ان المؤسسة امتنعت عن ذلك ولم تبدأ في الصرف دون مبرر من الواقع او القانون.

