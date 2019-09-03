إيمانيات

قال تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (آل عمران/ 169). الإمام الحسين (عليه السلام) شعار ومدرسة وتيار كفاح وجهاد رسالي وسياسي فريد في تاريخ الإسلام.. لذلك كان دوره كبيراً، وأثره عظيماً.. فقد كان قوّة دافعة محرِّكة في أحداث التاريخ الإسلامي وخصوصاً الجهادي منه على مدى أجيال وقرون عديدة ولم تزل نهضته وحركته ومبادئه تتفاعل وتؤثر في ضمير الأُمّة ووعيها. لقد كانت هناك عوامل ودواعي سياسية واجتماعية ورسالية دفعت الإمام الحسين (عليه السلام) إلى التحرُّك والثورة ومواجهة يزيد.. وفي مقدّمة هذه الدواعي هو انتهاك المبادئ التي يقوم على أساسها الحكم في الإسلام فـ«أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر». فحين رأى الحسين (عليه السلام) الأوضاع والظروف السياسية والاجتماعية، وتوجّه السلطة وسياستها العامّة لا تلتزم بهذه المبادئ، وأنّ الأُمّة تعيش حالة من الحيرة والضياع السياسي؛ شخّص واجبه ووظيفته الشرعية كإمامٍ وقدوة للأُمّة في أن يؤدِّي دوره السياسي والعقائدي. لذا كانت هذه الثورة.. ثورة غنيّة بالدروس والعِبَر.. فيها التضحية بالمال والنفس والأهل والمكانة الاجتماعية.. وفيها تحدّي الإرهاب والقسوة.

فقد قطع الحسين (عليه السلام) مئات الأميال وسار الليالي والأيّام وتحرّك عبر ظرف سياسي عصيب، ووطَّنَ نفسه على التضحية والفداء فقُتِلَ هو وأبناؤه وأهل بيته وأصحابه ومُثّل بأجسادهم وحُملت رؤوسهم: يطاف بها بين كربلاء والكوفة والشام، وسُبيت نساؤهم وحُمِلْنَ عبرَ الصحارى والقِفار، وقد كان يعلم ويتوقع حدوث كلّ ذلك وهو مُصِرٌّ على التضحية والفداء.. إنّ ثورة يقودها واحد من أقدس شخصيّات الأُمّة وأئمّتها لتكون لها قيمتها وأهميّتها العقائدية والأخلاقية والوجدانية الخاصّة.. فالثورة الحسينية يجب أن تُدرَس وتُستوعَب وتُستخلَص منها الدروس والتجارب خاصّة للشعوب المستضعفة والواقعة تحت سيطرة الطغاة والأنظمة الاستعبادية.

الدروس المستخلصة في يوم عاشوراء تعتبر الإمام الحسين (عليه السلام) ولادة جديدة للأُمّة، وظروفه الموضوعية، ومواقف الأُمّة تجاه تلك الألغاز، ومنهجيّة تلك النهضة، تدلّل على عظمة يوم عاشوراء موعد الانتفاضة، ضدّ الجبت، وداخل النفس. إنّه موسمٌ للنزال مع الطاغوت، في سوح الجهاد، وكربلاء شهادة أرضٍ لم تتطهّر بعدُ بدماء الشهداء، من أجل دحض الباطل وإحياء الحقّ، وعاشوراء ليس كتاب الماضي، بل هو كتاب المستقبل، وأيّ شعبٍ يستلهم منها روح التصدّي والتحدّي، وبسالة المقاومة والمناصرة، وشجاعة الجهاد والفداء، لهو شعبٌ مكتوبٌ على جبينه الفلاح والنجاح. إنّنا أمام حادثة عاشوراء بمناسبتها وسلسلتها وكلّ تفاصيلها، ولسنا أمام حدث تاريخي، بل أمام مشاعل تبثّ النور على طريق الخلاص من ظلمات الجهل والتخلّف والظلم والتقاعس.

كانت عاشوراء نهضة حضارية شاملة، تتمحور حول خلاص الإنسان وتحقيق كرامته، وإعادة حقوقه المغتصبة، وتوفير حريته الممتهنة، فكانت المنظومة التشريعية الإسلامية التي شاء الله تعالى من خلالها قيام حياة حرة كريمة، تسود فيها العدالة الإلهية في الأرض «القسط»، وتتكافأ فيها الفرص، لبني الإنسان، وتستبعد فيها حالة استعباد الإنسان للإنسان، وليسود فيها الشرع، والقانون الإلهيّ فحسب، ويتحوّل الحُكم فيها إلى عقد اجتماعي بين الأُمّة والحاكم، لكي يحقق مصالح الناس، وفق الشريعة الربّانية الهادية. إنّ الثورة الحسينية لم تكن في يوم من الأيّام إرثاً للمسلمين فحسب، وإنّما إرث للبشرية جمعاء. فالأُمّة التي لا تعود لقراءة تاريخها ولا ترتبط بجذورها ولا تقتدي برموزها لهي أُمّة لا يمكن أن تعيش الحاضر مع بذور القدرة على اللحاق بموكب الحضارة والرقي في المستقبل.

