إيمانيات

إنّ نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) التغييرية لا ترقى في القياسات المادّية إلى مصاف الحركات المعروفة في التاريخ من حيث العدّة والعدد حسب ما هو متعارف عليه في القياسات العسكرية للحركات والثورات على مر العصور، وبالتالي فهي لا تستطيع أن تحقّق أهدافاً مادّية مرئية. أمّا في الواقع الذي حدث وبالنتائج المستحصلة من هذه النهضة من استرجاع لكرامة الأُمّة وكشف الزيف والخداع عن طريق العطاء البالغ والسخاء اللامحدود الذي بذله الإمام الحسين (عليه السلام) إذ وجد في دمه ودماء أهل بيته (عليهم السلام) وأصحابه المحفز الوحيد في خلق هزة الضمير وصحوته.

إنّ أساس الصراع في ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) كان صراع بين منهجين متباينين بين الحقّ والباطل، بين طاغية فاسد قد أرهب الأُمّة وأفسدها وبين سبط النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يطمح لاسترجاع قيم الأُمّة وحقوقها وفق ما تعارفت عليه مبادئ الإسلام.

الإمام الحسين (عليه السلام) في نهضته لم يطلب سلطاناً ولا مالاً ولا جاهاً فهو أبعد ما يكون عن طلب هذه الأُمور السطحية التي يطلبها من الخارج وهو الذي يحتويها، ولم يطلب فتحاً عسكرياً أو نصراً سياسياً، فهو حفيد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وابن عليّ وفاطمة (عليهما السلام) فأي مجد أعلى من هذا المجد وأي شرف أرفع منه. وإنّما كان يطلب في خروجه إحداث هزّة عنيفة في أروقة الحكم وإثارة إرادة الجماهير وتحريكها للمطالبة بحقوقها. وكان هدفه استبدال هذه المفاهيم لإشاعة مفاهيم الإسلام في مقاومة الحاكم الظالم وتحريك المسلمين ضد سلطان لا يقوم على الشورى والعدالة.

كان (عليه السلام) يسير على خُطى جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبيه أميرالمؤمنين (عليه السلام) الذي أوصاه وأوصى أخاه الحسن (عليه السلام) إذ قال: «كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً»، وقال: «الساكت عن الحقّ شيطان أخرس». ويُنبه الحسين (عليه السلام) الناس بكلام جدّه العظيم الذي قال: «مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يُغير عليه بفعلٍ ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله».

كانت ثورةُ الإمام الحسين (عليه السلام) ثورةً خاسرةً من الناحية العسكرية، ولكنّها صدمت الواقع وهزّت قواعده، لكي تركِّز الخطّ الأصيل الذي يحفظ الحياة الإسلامية، ويؤكّد العدل في داخلها، لأنّ الواقع كان قد وصل إلى مرحلة استرخى فيها تحت تأثير حُكم يزيد، ولذلك انطلق الناس ليحاربوا الحسين (عليه السلام) حتى وهم يعيشون الحبّ له.. وبذلك كان الوضع الإسلامي مهيّأً لأن يستمرّ الظلم فيه، وأن يحرّك الناس كلّهم في مواجهة كلّ دعوة إلى الحقّ، وأن تؤدِّي مجاري الأُمور إلى تقديم الكفر للناس باسم الإسلام. كانت أيضاً، مقاومة مُسلحة رافقتها تضحيات مأساوية فجيعة نادرة في تاريخ الإسلام. ولم تكن حرباً نظامية عسكرية، تستهدف إسقاط النظام للوصول إلى الحُكم. بل كانت ثورة مفاهيمية وحركة ثقافية اجتماعية هدفها إعادة الوعي الإسلامي إلى الأُمّة، هذه الحقيقة من الضروري إدراكها لفهم ثورة الحسين (عليه السلام).

في الختام، خذوا الحسين (عليه السلام) في عقولكم فكراً يضيء الحقّ للناس، وخذوا الحسين في قلوبكم حبّاً يطرد الحقد عن الناس، وخذوا الحسين في حياتكم حركةً تبقى مع الله وفي خطّ الله، وعندما تحبّون الحسين حبّ الحقّ وحبّ الإسلام وحبّ العدل وحبّ الرسالة، فستنفجر الدموع من دون أيّة إثاراتٍ هنا وهناك، لأنّنا عندما نحبّ الحسين بعمقٍ، فسنبكيه بعمق، نبكيه بدموع الرسالة، وبدموع القضية، وبدموع الولاء، وبدموع الحبّ.

