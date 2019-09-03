أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلاً: أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير في زيارة خاصة الى نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

كما أحيط المجلس علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسموه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الى (واشنطن) الولايات المتحدة الأميركية والذي يضم كلا من الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ الفريق م. خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والدكتور نايف الحجرف وزير المالية، وكبار المسؤولين في الديوان الأميري، ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ووفد أمني واعلامي.

ثم أحاط سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات الأخوية الطيبة التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف الميادين وأوجه تنميتها وتطويرها، الى جانب استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة على الأصعدة العربية والاسلامية والدولية، وذلك في نطاق الحرص المشترك على التشاور الدائم والتعاون المشترك بين قيادتي البلدين في كل ما يخدم القضايا العربية والمسائل موضع الاهتمام المشترك والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

ثم أحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2018/2019، وما تضمنه من ملاحظات ومقترحات استهدفت معالجة أوجه الخلل والسلبيات القائمة في الأجهزة الحكومية المختلفة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مكافأة مالية لمجموعة من مفتشي الادارة العامة للجمارك الذين شاركوا في ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر كميتها بعشرة ملايين حبة في شهر يوليو الماضي تقديراً لما قاموا به من جهود في ضبط هذه الكمية من الحبوب المخدرة، وقد أعرب المجلس عن تقديره وثقته في قدرة العاملين في الادارة العامة للجمارك على مواصلة جهودهم المشكورة لتجنب البلاد شر هذه الآفة المدمرة والمحافظة على أمن البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين للهجوم الاسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخراً، مؤكداً وقوف الكويت الى جانب الجمهورية اللبنانية في جميع الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. كما تابع المجلس بحزن السيول الناتجة عن الأمطار التي اجتاحت مناطق في جنوب المملكة المغربية الشقيقة مؤخراً والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادث إطلاق النار في مدينة ميلاند بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية وحادث الطعن في مدينة ليون الفرنسية مؤخراً واللذين أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معرباً عن استنكار دولة الكويت لهذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أرواح الآمنين.

