أول النهار

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح مع مساعد المدعي العام في سلطنة عمان علي المعمري أمس الاثنين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد الشيخ خالد الجراح وفق بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة خلال استقباله في مكتبه المعمري عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة.

من جانبه أكد المعمري أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون البناء وتبادل الخبرات على كل الصعد بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء المدير العام للادارة العامة للتحقيقات الكويتي اللواء د. فهد الدوسري والمدعي العام إبراهيم الشرقاوي.

