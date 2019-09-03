أول النهار

اجتمع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس مع وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي.

ويأتي الاجتماع بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت وترؤسها وفد بلادها المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الإندونيسية المشتركة المقرر عقدها عصر أمس في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.

كما جرى خلال الاجتماع التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والتنسيق الفعال في إطار عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن كما تبادل الجانبان الرؤى والأفكار حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الدكتور احمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد وسفير الكويت لدى جمهورية اندونيسيا عبدالوهاب الصقر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية المستشار طلال الشطي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

اجتمع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس مع وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي.

ويأتي الاجتماع بمناسبة زيارتها الرسمية الى دولة الكويت وترؤسها وفد بلادها المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الاندونيسية المشتركة المقرر عقدها عصر أمس في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.

كما جرى خلال الاجتماع التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والتنسيق الفعال في اطار عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن كما تبادل الجانبان الرؤى والأفكار حيال آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد وسفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا عبدالوهاب الصقر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية المستشار طلال الشطي وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جانب آخر عقدت أمس اعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الاندونيسية المشتركة برئاسة الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزيرة خارجية اندونيسيا الصديقة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي أعمالها في الكويت.

وشهدت أعمال اللجنة استعراضا لجميع مجالات التعاون بين الجانبين لاسيما الاقتصادية والتنموية منها اضافة الى بحث سبل تعزيز العلاقات والأخذ بها الى آفاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين بين البلدين الصديقين.

وأثمرت أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الاندونيسية المشتركة عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية ومجالي التعليم والبحث العلمي بالاضافة الى التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

وألقى الشيخ صباح خالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الاندونيسية المشتركة أكد فيها متانة العلاقات «التاريخية العريقة» التي ترتبط بها الكويت واندونيسيا لأكثر من 51 عاما شهدت خلالها تعاونا مثمرا ونموا متصاعدا في مختلف المجالات.

ورحب بوزيرة خارجية اندونيسيا الصديقة والوفد المرافق «أصدقاء أعزاء وضيوفا كراما في بلدهم الثاني الكويت معربا عن شكره وتقديره لوفدي البلدين الصديقين المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة على ما بذلوه من جهود مقدرة في الاعداد والتحضير المميزين لأعمال اللجنة.

واستذكر الشيخ صباح الخالد «بكل اعتزاز» المواقف المشرفة لجمهورية اندونيسيا في دعمها لجميع القرارات الرامية الى ترسيخ أمن واستقرار الكويت والمنطقة مجددا تقدير الكويت لدعم حكومة جمهورية اندونيسيا لكل الجهود التي تبذلها الكويت لحل الأزمة الخليجية ولمساندتها الكاملة للوساطة التي يقودها صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «لرأب الصدع في البيت الخليجي الواحد».

وقال «اننا في اجتماعنا هذا ندخل العلاقات بين بلدينا الصديقين الى مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتي تتطلب منا بذل جميع الجهود لتفعيل تعاوننا الثنائي والدولي».

واضاف ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تعد نموذجا للعلاقات بين الدول مشيرا الى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل جميع المجالات والقطاعات الحيوية والمهمة بين البلدين والتي من شأنها اضفاء زخم للعلاقات بين البلدين الصديقين. وقال ان اللجنة العليا المشتركة الأولى بين الكويت واندونيسيا ستشهد التوقيع على 4 اتفاقيات تعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر المعاهد الدبلوماسية بين البلدين الصديقين واعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات ومجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون في مجال النفط والغاز لتضاف الى رصيد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين.

