أول النهار

افتتح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالوفد الدبلوماسي التونسي الزائر برئاسة السفير الصحبي خلف الله والخاصة بتجربة الكويت في مجلس الأمن وذلك في مقر معهد سعود الناصر الدبلوماسي.

وألقى الجارالله محاضرة أمام الوفد التونسي تحت عنوان «التجربة الكويتية في عضوية مجلس الأمن 2019-2020» وذلك بمناسبة فوز الجمهورية التونسية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة (2020 - 2021) الى جانب إطلاع الوفد التونسي الزائر على تجربة دولة الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وذلك في إطار التعاون الثنائي بين كلا البلدين.

واستهل الجارالله حديثه بتقديم خالص التهاني لفوز تونس في عضوية مجلس الأمن، مؤكدا أن حصول تونس على ثقة 191 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس المكانة الإقليمية والدولية المتميزة التي تحظى بها تونس الشقيقة أمام المجتمع الدولي متمنيا كل التوفيق والنجاح للجمهورية التونسية في عضويتها القادمة بمجلس الأمن وفي تمثيل المجموعتين العربية والإسلامية خير تمثيل والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

حضر المحاضرة كل من مدير عام معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطي إضافة الى مشاركة سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الكويت أحمد بن الصغير.

