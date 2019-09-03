الأولى

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بايقاف مدير ادارة السجن المركزي بالاضافة الى 30 ضابطاً وعسكريا يعملون في السجون عن العمل، واحالتهم للتحقيق بسبب الاهمال والتسيب وانتشار ظاهرة تهريب الممنوعات في السجن المركزي. الى ذلك يبدو ان شهية النواب لتقديم الاستجوابات أصبحت مفتوحة بعد اعلان النائب رياض العدساني عزمه استجواب وزير الداخلية، اذ دخل وزير الصحة الى قائمة المرجح استجوابهم، الامر الذي قد يسارع وتيرة التسابق النيابي على استجواب وزراء آخرين، بل ورئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أعلن العدساني تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مطلع دور الانعقاد المقبل.

وبين العدساني في تدوينات له امس أن الوزير سيساءل عن حسابات مغردين محسوبين على الحكومة ووعد مني سأكشفهم بالدليل والأسماء، لافتا الى ان الشق الأكبر من الاستجواب سيكون على مخالفات جسيمة منها الأمنية والمالية والادارية، اضافة الى تجاوزات صارخة في العقود والمشاريع، وكذلك مساءلة الوزير ازاء سياسة الكيل بمكيالين بالاضافة الى تكريس الواسطات والمحسوبيات الخاصة بتنقلات وترقيات العسكريين. واضاف: هناك نوعية من حسابات المغردين تعد من أبواق الحكومة مهمتها ترويج الشائعات لصرف الأنظار عن القضايا المهمة. من جانبه، اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان عادل الدمخي عن رفضه استخدام سحب الجنسية للمعاقبة، مشددا على ان هذا النهج خروج على القانون والدستور، مشددا على انه نهج اذا تم العمل به فسيساءل عنه رئيس مجلس الوزراء مباشرة.