الأولى

غادر أرض الوطن امس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة ، يتوجه سموه عقبها إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس 12 الحالي.

وكان سمو أمير البلاد استقبل بدار سلوى صباح أمس وبحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير قطر والوفد المرافق حيث سلم سموه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقد حمله سموه تحياته لسمو أمير قطر وتمنيات سموه له بموفور الصحة ودوام العافية متمنيا سموه لقطر وشعبها كل التقدم والازدهار.

