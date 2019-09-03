الأولى

تعكف الحكومة على تحقيق افضل السبل لمحاربة الفساد والرشوة المالية وذلك عبرتحسين آليات تحصيل الأموال والرسوم والضرائب وجميع اوجه الايرادات المالية بالخدمات عبر الأنظمة الالكترونية في خطوة تهدف الى القضاء على طرق التحايل والتلاعب في المالية العامة للدولة، حيث سيتم اصدار تعاميم لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات دون استثناء خلال فترة وجيزة لاعتمادها الكترونياً. وكشفت دراسة حديثة اطلعت عليها النهار ان الثورة الرقمية تلعب دوراً مهما في وقف طرق الفساد المالي وتأخير تحصيل المال العام لضمان التخصيص الأمثل لنفقات الدولة ووصول الدعم لمستحقيه وتخفيض كلفة توزيع الدعم والمنافع الاجتماعية وهو ما ينعكس على تحقيق الأهداف المرجوة للاصلاح المالي منها سواءً الأهداف الاقتصادية او الاجتماعية ومن شأن ذلك ايضا توسيع نطاق المستفيدين من خلال الوفورات المتحققة من خفض الكلفة. وافادت ان التجارب دللت على ان المدفوعات الالكترونية يمكن اقتفاء اثرها من خلال السجل الرقمي الذي يتسم بالوضوح وسرعة الحصول عليه في اي وقت، وبالتالي تقليص احتمالات عدم وصول الأموال الى المستفيدين، او حدوث المدفوعات المزدوجة او المدفوعات الى غير المستحقين، لافتة الى ان التوسع في استخدام التقنيات يسهم عند تنفيذ الموازنة العامة في الحد من عمليات الاحتيال ويحل العديد من المشكلات او التحديات المؤسسية والمتعلقة بايرادات الدولة.