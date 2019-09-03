الأولى

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن أن مؤسسة البترول ستقوم باعداد دراسات تفصيلية بشأن اعادة هيكلة القطاع النفطي بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للبترول. (طالع ص 09)

وأوضح الوزير الفاضل في رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين أن الدراسة التي قامت بها مؤسسة البترول بالاستعانة بأحد البيوت الاستشارية العالمية أظهرت وجود حاجة لاعادة هيكلة القطاع النفطي لرفع كفاءة العمليات وتكاملها والوصول الى التميز التشغيلي، لافتاً أنه تم عرض نتائج الدراسة على المجلس الأعلى للبترول وجار حالياً استكمال مناقشتها مع المجلس، تمهيداً للحصول على التوجيه المناسب، وفي حال الموافقة على نتائج الدراسة سيتم عمل الدراسات التفصيلية للشكل القانوني للهيكل.

وأوضح الوزير الفاضل أن اعادة الهيكلة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للمؤسسة ودعم النمو المستمر للصناعات النفطية الكويتية وادارة العمليات النفطية بشكل متكامل ومستدام لتحقيق القيمة المثلى للمواد الهيدروكربونية.

وشدد الفاضل على أنه لن يتم المساس بأي حق من الحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي، مضيفاً بأنه سيتم التنسيق والتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة ومنها النقابات بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على نتائج الدراسة عند البدء في اعداد الدراسات التفصيلية لاعادة الهيكلة وذلك للاستماع لآرائهم ومرئياتهم حول الموضوع. وأضاف أنه تم اعداد الدراسة الأولية من قبل مؤسسة البترول، بالاستعانة بأحد البيوت الاستشارية المتخصصة في هذا المجال وتبلغ كلفة الدراسة 333.87 ألف دينار. وأوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء أنه سيتم عمل جميع الدراسات التفصيلية المطلوبة ومنها الدراسات القانونية بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على نتائج الدراسة الأولية.