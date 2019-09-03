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اكتتاب المواطنين بأسهم «شمال الزور» أول أكتوبر


قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص امس ان فتح باب الاكتتاب في 50 %من اسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه سيكون في الأول من اكتوبر المقبل.
وأضافت الهيئة في حسابها الرسمي عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر ان الاكتتاب سيتم فتحه لجميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر الحالي.
وبينت ان شمال الزور الأولى تعد اول شركة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتسهم بقدرة انتاجية تصل الى 1?539 ميغاواط من الكهرباء التي تعادل نحو 10 % من القدرة الانتاجية للبلاد.
وأضافت انه على جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة التأكد من صلاحية بطاقاتهم المدنية واستكمال بيانات المواليد الجدد في موعد اقصاه 15 سبتمبر الحالي حتى يتسنى لهم ولجميع افراد اسرهم المشاركة في الاكتتاب والحصول على حصتهم الاستثمارية في المشروع.


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