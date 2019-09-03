الأولى

بلغ إجمالي القضايا المرفوعة على مستوى الشركات النفطية والتي تتعلق بنتائج الترقيات لمستوى رئيس فريق ومدير 21 قضية على مستوى القطاع النفطي، ومنها 6 قضايا في كل من نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية و5 قضايا في شركة البترول الوطنية وقضيتان في كوفبيك وقضية واحدة في شركة البترول العالمية. وحول القضايا التي صدر فيها أحكام، جاءت شركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية في المقدمة بواقع 6 قضايا لكل منهما وقضية واحدة في شركة البترول الوطنية وبواقع قضية واحدة في كل من شركة كوفبيك والبترول العالمية.

وفي رد على سؤال برلماني لوزير النفط والكهرباء والماء د. خالد الفاضل حول نتائج الترقيات والمقابلات التي تمت في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ومطابقتها لشروط شغل الوظيفة قابلتهم لجنة الترقيات بالقول ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لا تدخر جهداً نحو العمل بكل ما يرد من أنظمة وسياسات بمختلف المجالات، حيث تسعى الشركة وبكل شفافية للتنسيق مع مؤسسة البترول بهذا الشأن لضمان التطبيق الأمثل والعادل لتلك السياسات والانظمة وبما يحقق الاهداف الاستراتيجية العامة للقطاع النفطي لشغل الوظائف بالدرجات 17 فأعلى دون استثناء لضمان صحة النتائج المتعلقة بالترقيات في الشركة.