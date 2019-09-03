الأولى

أكدت الكويت وقوفها الى جانب الجمهورية اللبنانية في جميع الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب مجلس الوزراء في بيانه أمس عن ادانته واستنكاره الشديدين للهجوم الاسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخراً.

في غضون ذلك عاد الهدوء امس الى المناطق الحدودية بين اسرائيل ولبنان وعادت الحياة الى طبيعتها على جانبي الجبهة بعد تصعيد عسكري بين حزب الله وقوات الاحتلال استمر ساعات وسط دعوات دولية لضبط النفس. وفي حين أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن العدو الاسرائيلي أطلق منطادا للتجسس مقابل منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل المحاذية للأراضي المحتلة. فقد تحدثت الصحف الاسرائيلية امس عن استمرار تأهب الجيش على حدود لبنان رغم الهدوء الحذر، تحسبا من مفاجأة قد يقدم عليها حزب الله.