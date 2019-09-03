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لاهاي - الوكالات: امرت المحكمة الجنائية الدولية امس مدعيتها العامة للمرة الثانية باعادة النظر فيما اذا كان ينبغي ملاحقة اسرائيل في قضية هجومها الدامي على اسطول مساعدات كان متوجهاً الى قطاع غزة في 2010. وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتخاذ قرار بحلول ديسمبر بشأن مسألة اعادة النظر في القضية. وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة «على المدعية ان تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019» مضيفة ان غالبية القضاة ايدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. وفي 31 مايو 2010، تعرض «أسطول الحرية» الذي نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة التركية لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الاسرائيلية فيما كان في المياه الاقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي. وقتل في الهجوم تسعة اتراك على متن سفينة «مافي مرمرة»، ما ادى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقاً متأثرا بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجلة، اولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد اسرائيل. وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة اسرائيل معتبرة ان الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة» ما يعني انه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما امرتها المحكمة الجنائية باعادة النظر في القضية. ورغم ان اسرائيل ليست عضواً في المحكمة الا ان ملاحقة مواطنيها قضائياً هو امر ممكن. لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الاخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف ان عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لاسرائيل. وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات مشيرين الى انها «افترضت خطأ» ان بامكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة. لكنهم شددوا على انها صاحبة «القرار النهائي» بشأن توجيه اتهامات ام لا. وتدهورت العلاقات بين تركيا واسرائيل بعد الهجوم لكن البلدين اتفقا لاحقاً على انهاء النزاع عقب محادثات سرية. وانتهى التوتر بينهما بتوقيع اتفاق في يونيو 2015 دفعت اسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات انسانية في غزة عبر الموانئ الاسرائيلية.