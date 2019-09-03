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كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ان اجمالي عدد الحالات التي لم تحدث بياناتها من مستحقي المساعدات الاجتماعية بلغ 2840، لافتا الى منح هذه الحالات مهلة اضافية مدتها اسبوع.

وأضاف في تصريح صحافي امس ان من لم يستجيبوا لتحديث بياناتهم بلغ عددهم حتى 10 يوليو الماضي 6579، اقدم منهم 1639 على عملية التحديث ويتم صرف المساعدة الاجتماعية لهم وفق الدورة المستندية في حين تبقى 4490 من دون تحديث.

وأشار الى ان وزير الشؤون سعد الخراز وجه الى صرف المساعدات للمتخلفين لمدة شهرين لافتا الى ان موظفي ادارة الرعاية الأسرية الموزعين على 28 وحدة بجميع المناطق، يتواصلون مع متلقي المساعدة ما اسهم في انخفاض عدد من لم يستجيبوا لتحديث بياناتهم الى 2840 خلال الشهر الحالي. ودعا شعيب بقية الفئات التي لم تحدث بياناتها الى مراجعة الوحدات التابعين لها خلال اسبوع لتفادي وقف الصرف.