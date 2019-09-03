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أعلنت هيئة القوى العاملة عن انتهاء فترة حظر العمل من 11 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا في الأماكن المكشوفة التي بدأت من اول يونيو واستمرت حتى 31 اغسطس الماضي.

وقالت المتحدث الرسمي للهيئة اسيل المزيد في تصريح صحافي امس ان الهيئة نفذت حملات للتأكد من الالتزام بحظر تشغيل العمالة في الظروف المناخية القاسية شملت 1519 موقعا، مشيرة الى ان عدد العمالة في المواقع المخالفة بلغ 1551 عاملا. وأضافت ان عدد البلاغات التي وردت الى الهيئة بلغ 15 بلاغا، فيما تم اعادة التفتيش في 1507 مواقع ثبت مخالفة 12 منها بينما بلغ عدد المخالفين من الخدم 110 ومن الالتحاق بعائل 4 تم تحويلهم الى اللجنة الثلاثية.

وأكدت ان فرق التفتيش تسجل انذارا بتلافي المخالفة في المرة الاولى وتعاود التفتيش على الموقع وفي حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 دينار، ثم 200 عن كل عامل موجود في الموقع المخالف، وبعده يتم وضع رمز ايقاف للملف ويحال الى الادارة العامة للتحقيقات. وذكرت ان تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في اماكن العمل المكشوفة يمثل تنظيما لساعات العمل من دون انقاصها سعيا الى عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير.