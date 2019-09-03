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ضم صالة التزلج للمرحلة الثالثة من «حديقة الشهيد»

فايز الزعل
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الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي برئاسة د. حسن كمال على توسعة وتطوير حديقة الشهيد في المرحلة الثالثة، وضم صالة التزلج وصالة ديسكفري والنافورة الراقصة ضمن نطاقها الجديد وتخصيصها للديوان الأميري للتنفيذ الذي سيكون خلال السنتين القادمتين.
واوضح كمال في تصريح صحافي ان الموقع الجديد للحديقة ستبلغ مساحته 263 الف متر مربع بالاضافة الى وجود انشطة شبابية متعددة. وأشار الى ان مسؤولي الديوان الأميري قدموا عرضا مرئيا شاملا للمشروع والرؤية المستقبلية للموقع، مؤكدا ان لديهم برنامجا شاملا لبناء المشاريع الحديثة.
واكد كمال ان اللجنة اعادت للجهاز التنفيذي السؤال المتعلق بهدم مباني اسواق المباركية، كما اعادت الطلب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن الموافقة على تأجير اجزاء من المبنى المخصص لهم والمزمع اقامته في منطقة القبلة قطعة «14».


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