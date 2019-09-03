وطن النهار

واصلت الحسينيات احياءها لليالي شهر عاشوراء الامام الحسين عليه السلام المحرم الحرام حيث ارتقى المنبر في حسينية الاوحد الخطيب الحسيني السيد محمد الشوكي والذي استهل محاضرته قائلا: «جاء في زيارة ابي عبدالله الحسين عليه السلام (وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة) مشيرا انه من المسائل الخطيرة في حياة الانسان مسألة الجهل، كثير من المشاكل الدينية والدنيوية التي يعيشها الانسان هي ناتجة من الجهل فالانبياء عليهم السلام احدى مرتكزات رسالاتهم هي محاربة الجهل ورفع الجهل عن الناس واهل البيت عليهم السلام وهم ورثة الانبياء كرسوا حياتهم في محاربة الجهل ورفع الجهل عن الامة».

واضاف الشوكي الامام الحسين عليه السلام احد اهداف نهضته محاربة ومواجهة الجهل في الامة مضيفا الامام الحسين عليه السلام قدم دماءه في نهضته للعديد من الاهداف منها رفع الجهالة عن الامة.

وتابع الشوكي بقوله: «للجهل معنيان المعنى الاول الجهل هو فقدان المعلومة اي ان الانسان في جانب عالم بالشيء وفي جانب اخر جاهل في الشيء كالجهل في بعض الاحكام الشرعية، مضيفا والجاهل ايضا مرة يكون جاهلا قاصرا واخرى جاهلا مقصرا فالجاهل القاصر هو الذي لا يستطيع رفع جهله ولا يجد طريقا لرفع ذلك الجهل وايضا هناك جاهلا مقصرا هو الذي يملك طريقا لرفع جهله لكنه لا يسعى لذلك وفي زماننا هذا الكثير من الجهلة المقصرين».

ولفت الشوكي انه يجب على الانسان ان يخصص وقتا لتعلم دينه وتحديدا الشباب فالوسائل في وقتنا الحاضر متاحة اكثر مما كان عليه في السابق مضيفا بانه يجب على الشباب ان يتوفروا على معرفة دينية صحيحة والتعمق في معرفة مفاهيم الدين.

واضاف الشوكي: «من التقسيمات التي تذكر للجاهل الجهل البسيط والجهل المركب حيث ان الجهل البسيط هو ان يجهل الانسان الشيء ويعرف انه جاهل في هذا الشيء اما الجهل المركب فهو الجاهل الذي لا يعلم بانه جاهل بل يرى نفسه عالم وهذا اخطر انواع الجهل واما النوع الثاني هو الجهل بمعنى خفة العقل وهو نوع من الحمق والسفه».

واوضح الشوكي ان مجالس الامام الحسين عليه السلام يجب ان تتابع منهج الامام الحسين وتكون منابر ومنائر لتزويد الناس بالمعرفة ورفع الجهل عن الناس مضيفا بان الحزن والبكاء في المجالس الحسينية جانب اصيل فهي مجالس عزاء ولكن يجب ان يخرج الانسان من هذه المجالس بفائدة دينية.

