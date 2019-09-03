وطن النهار

تحدث خطيب المنبر الحسيني الشيخ محمد جمعة في الحسينية الكربلائية، عن مسألة توثيق حادثة الطف وأهميتها في نقل تفاصيل ما مر به الامام الحسين عليه السلام وآل بيته وصحابته من مآس قبل وبعد استشهاده، مشيرا الى دور السيدة زينب عليها السلام المهم في توثيق حادثة كربلاء بعد مقتل الامام الحسين.

وقال جمعة ان «الثورة الحسينية التي قام بها الامام كانت نتاج ارهاصات، وتمتاز بوضوح المعالم والمفاهيم، حيث لم يتمكن أحد من اخفائها، على الرغم من عدم وجود الاعلام الكافي»، مبينا ان «واقعة الطف كان لها خطط واضحة ومبادئ مبينة على أسس».

وأضاف «ان الامام جعل خطبه المتعددة حجة على الجميع، خاصة في ظل الاشياء والظروف التي كان يمر بها، لهذا وبفضل عملية التوثيق ظلت احداث الثورة الحسينية محفوظة الى يومنا هذا».

وتابع: «من أفضل الأشياء أنه تم توثيق حادثة استشهاد الامام وهي هي التي نقلت عن خطبة السيدة زينب أمام يزيد»، لافتا الى ان «هناك من يحاول أن يحرف أحداث الثورة الحسينية، الا ان احداثها كانت موثقة».

وتحدث جمعة عن فن الخطابة وكيف ارتجلت السيدة زينب خطبتها العصماء أم يزيد، مبينا ان آل بيت رسول الله هم منبع فن الخطابة والكلمة، لا سيما وقد أخذت خطبة السيدة زينب مجالا وأهمية كبيرة في تثبيت حادثة الطف، بعد استشهاد ابي عبدالله الحسين بن علي.

