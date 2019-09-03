وطن النهار

ضمن حملة التبرع بالدم الـ (22) لشهر محرم 1441 هـ لعام 2019م والتي تنظمها دار الزهراء اقامت حسينية الامام الحسين مساء اول امس فعاليات اليوم الثاني للمساهمة في التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي ضمن مجموعة من المراكز والحسينيات خلال العشرة ايام الاولى من شهر محرم.

من جانبه قال مساعد متولي حسينية الامام الحسين الحاج عبدالامير العطار ان هذه الفكرة والمبادرة العظيمة التي تبنتها دار الزهراء تشارك بها العديد من الحسينيات والديوانيات والمساجد في كل عام وهي في تطور ملحوظ في كل عام من حيث الاقبال عليها وتنوع المشاركات فيها.

واضاف العطار: لقد لمسنا اقبالا كبيرا من المتبرعين من رواد الحسينية وهذا الاقبال يزيد كل عام مؤكدا ان ذلك انما يدل على ايمانهم بمبادئ الامام الحسين عليه السلام والتي تحث على التضحية واحياء روح التضامن الاجتماعي في المجتمع الاسلامي.

واشار العطار الى ان الدم هو رمز الحياة والتبرع فيه هو تبرع باغلى ما يملك الانسان للحفاظ على حياة الكثير من المرضى الذين قد تتوقف حياتهم على التبرع بالدم لافتا الى الكميات التي تجمعها الحملة خلال ايام معدودة تعتبر ذات جدوى نافعة وتسد جزءا من احتياجات البنك والمستشفيات من الدم.

وأوضح العطار ان فكرة قيام الحملة في الحسينيات وخصوصا في عاشوراء الامام الحسين عليه السلام تسهم كثيرا في ابراز الوجه المشرق للثورة الحسينية والدور الذي يجب ان يقوم به كل محب ومقتدٍ بالامام الحسين واهل البيت عليهم السلام لافتا الى ان مثل هذه الحملات تسهم بشكل قوي بالقضاء على بعض الممارسات التي تشوه اهداف الثورة الحسينية بصورة راقية ومشرفة ومفيدة للبشرية جمعاء.

