وطن النهار

في اطار استعدادات بلدية الكويت الخاصة بالحسينيات بمناسبة شهر المحرم للعام الهجري 1441 الجديد بشأن عمليات التنظيف وازالة اي مخالفات وانسيابية العمل فيما يتعلق بهذه المناسبة. اصدر مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م. فيصل صادق قراراً بتشكيل فريق عمل للاشراف على الحسينيات بمناسبة حلول شهر المحرم للعام الهجري 1441 برئاسته وعضوية مديري ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في بلدية محافظتي حولي ومبارك الكبير ومراقبي النظافة بادارتي نظافة بلدية محافظة مبارك الكبير والعاصمة ورؤساء فرق طوارئ البلدية بمحافظات مبارك الكبير والعاصمة وحولي بالاضافة الى المنسق العام بين البلدية ووزارة الداخلية بمكتب المدير العام وممثل لمكتب نائب المدير العام في محافظتي العاصمة والجهراء.

وكلف القرار الفريق بالاشراف والتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة الاجراءات المتخذة فيما يخص الحسينيات.

وقد قامت الفرق الميدانية في ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق وفرق الطوارئ في تلك المحافظات بتكثيف عمليات التنظيف فيما يخص رفع السيارات والطراريد المهملة او اي معوقات تعوق عمليات التنظيف في الاماكن القريبة من الحسينيات وازالة اي مخالفات تتعلق باقامة منشآت مخالفة او غير مرخصة.

