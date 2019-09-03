آراء

أصبح واقع العلاقات الدولية اكثر تعقيدا ولاسيما في ظل التوقعات بحدوث ازمة مالية عالمية في مطلع العام القادم على اثر الحرب التجارية ما بين الصين واميركا، وتغير موقع اميركا كقوة تسعى للحفاظ على الأمن العالمي الى قوة تسعى الى حماية نفسها كمصدر للطاقة ما كان له ابلغ الأثر في تغير السلوك الأميركي العالمي، وما يزيد الأمر تعقيدا هو اختلاف السياسة الأميركية في منطقتين متجاورتين من الصعب فصلهما وهما آسيا والشرق الأوسط وعلى ما يبدو تقع ايران في قلب ذلك الصراع، فوفق التصور الأميركي الشرق اوسطى لايران، فهي دولة عدوة ومنافس اقليمي رئيسي لاسرائيل ولاسيما في مجال القوة البشرية وما يصاحبها من عمل دؤوب لتطوير تكنولوجيتها الذاتية، وهو مبدأ قديم وضعه اية الله الخميني بقوله «لا شرقية..لا غربية» بمعنى ان سياسة ايران الخارجية لن تميل نحو الشرق او الغرب بل سوف تعتمد على التطوير الذاتي، وهو سباق وتحد حقيقي

الا ان وضع ايران في آسيا مختلف تماما، فبفعل المحور الصيني-الباكستاني، اطلقت الهند سياستها القائمة على الاتصال الاقليمي وطالبت بعضوية منظمة المؤتمر الاسلامي بفعل نسبة المسلمين الهنود الكبيرة وسعت لتغيير سياستها في اقليم كشمير، كما يقيم في الخليج ما يقارب 8.5 ملايين مواطن هندي حيث تعتبر منطقة الخليج مصدر لـ55% من التحويلات المالية الى الهند، وعادة ما يردد ابناء الجالية الهندية ان دبي هي خامس اكبر مدينة هندية، بالاضافة الى التبادل التجاري وامدادات البترول والاستثمارات الهندية في البني التحتية وغيرها من مشاريع في مجال الاستثمار والتجارة. ولكي تحمي الهند مصالحها في مواجهة المشروع الصيني، اطلقت في عام 2016، مشروع الاستثمار في موانئ جابهارد وهو محور قائم على الهند-ايران- افغانستان، وقد اعطى الأميركان استثناء للهند للتحالف مع ايران في مواجهة النفوذ الصيني، فإيران في آسيا بالنسبة للسياسة الأميركية هي غير ايران في الشرق الأوسط.

كما ان هذا الاستثناء جاء بفعل انضمام افغانستان لهذا المحور حيث تعتبر اميركا الداعم الرئيسي لأفغانستان فهي اطلالتها على منطقة اسيا الوسطى، وهي المنطقة التي تسمح لها بأن تكون بالقرب من النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، الا ان هذا الاستثناء لم يثمر عنه اي شيء، فلا تزال الشركات بما فيها الهندية تخشى الاستثمار بفعل الأجواء العامة للحظر الأميركي على ايران، كما انها ترى من الأسهل ان تكون في مشاريع استثمارية اكثر ضماناً سواء كانت في الغرب او الخليج، ما يعني ان التطورات في ميناء شابهارد لا تتماشى مع الطموح الهندي في سياستها الاقليمية القائمة على الاتصال الاقليمي، بل ما يزيد الصورة تعقيدا ان ايران التي تحتل مكانة مغايرة تماما في سياسة كل من الهند واسرائيل، حيث تراها الهند بأنها حجر اساس لسياستها الاقليمية بينما تراها اسرائيل عدوها ومنافسها اللدود، في الوقت نفسه، تتماهي الهند مع اسرائيل في سياسة توافقية شهدت الكثير من الغزل في الآونة الأخيرة مع تبادل الزيارات الرسمية ما بين رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ونظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهي زيارات احتفت بها صحافة كلا البلدين. ذلك التغير السريع في شكل العلاقات الدولية او ما يسمي «بظاهرة السيولة» يحتاج الى سياسة صارمة ويقظه قادرة على رصدها والتنبؤ بها ولا يمكن الاعتماد على السياسة القديمة في التحالف الأبدي او طويل المدى، بل لابد من المرونة واليقظة وفتح جميع الأبواب والاحتمالات.

