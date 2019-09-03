آراء

انتخابات مجلس الأمة 2016 كانت الانتخابات البرلمانية الـ17 بتاريخ الكويت والتي جرت يوم السبت 26 نوفمبر 2016 وكانت مبكرة نتيجة للحل الدستوري للمجلس، واليوم نحن كمواطنين كويتيين نعيش العطلة الصيفية البرلمانية ومنتظرين دور الانعقاد الرابع والأخير للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة وماذا يحمل في جعبته لنا كمواطنين مع العلم التام أن الدورات الثلاث الماضية لم تكن تحمل أي شيء يستحق أن نذكره للمواطن البسيط وهذا هو حال المجالس التي سبقته.

ولكوننا نعيش الأيام التي تسبق دور الانعقاد الرابع والأخير بدأ أغلب النواب الكرام بعملية فرد العضلات اعلاميا من خلال التصريحات الرنانة والمقترحات الشعبوية التي تخاطب وتدغدغ عواطف الشارع المحلي وتتلمس هموم المواطن البسيط التي كانت منسية بالدورات الثلاث الماضية، ومع هذا الكم من المقترحات الشعبية التي بواقعها هي للعرض فقط ولم تر النور أساسا لكونها مقترحات هدفها تبرئة ذمة النواب امام قواعدهم الانتخابية التي تأثرت كثيرا بسبب ادائهم بالفترة السابقة، والبعض من هذه المقترحات النيابية لن تلقى النور بسبب الرفض الحكومي لها لكون أغلبها مقترحات مادية مما يعارض سياسة الحكومة الرشيدة التي تطلب وتعمل على تقليل المصاريف وتخفيف اعباء الموازنة العامة وكما نعرف ونعي جيدا أن تقليل المصاريف وتخفيف الاعباء لا تطبق الا على البسطاء من المواطنين الذي يعانون من غلاء الحياة بسبب التضخم الكبير باسعار السلع الاستهلاكية والكمالية وسيف القروض الذي وضع على رقاب الاغلبية منهم. ولكون هذا الانعقاد هو الرابع والاخير وكما يثار كلاميا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة عن وجود نية مخفية لحل دستوري لمجلس الأمة الموقر قبل أن ينهي دور الانعقاد مدته الزمنية عمد النواب ممن يفكرون أن يكونوا مرشحين ويحلمون أن يكونوا نواباً بالمجلس مستقبلا الى التقليل من سفراتهم بالصيف وشرعوا بلم وجمع كوادرهم ومفاتيحهم الانتخابية وتكثيف الزيارات العامة والخاصة وترميم العلاقات التي اصيبت بالفتور مع بعض الشخصيات الفاعلة بالدائرة الانتخابية وبات المواطن البسيط يحظى بالاحترام والتقبيل من رأسه لأخمص قدميه والترحيب والتهليل بالصغير قبل الكبير، كل هذا مقبول لدى المواطن البسيط الذي اعتاد على حال المرشحين والنواب الحاليين ولكن الشيء غير المحمود وغير المرغوب تلك البطولات الكلامية والورقية والشد والجذب بينهم لكون كل واحد منهم يرغب بترطيب العلاقة مع مجتمعه الخاص الذي يرغب في وقوفهم معه حتى النصر بالكرسي النيابي الاخضر والشيء الذي نرفضه بصورة كبيرة وكلية هو مسلسل الوعود التي نعيشها كل صباح ومساء لكوننا كمواطنين نعرف جيدا أنها لم ولن ترى النور فلذا نقول للنواب والمرشحين الكرام كافي ولسنا بحاجة أن تدهنوا رؤوسنا ببستوقكم الخالي، ويكفينا أن نرى التعيينات والهبات والعطايا التي بدأت هذه الايام تمهيدا للقادم من الايام وكل منكم يدني النار لقرصه.

والكلمة الأخيرة وهي أمنية كل مواطن كويتي بسيط للنواب الكرام: أننا نحن المواطنين الكويتيين البسطاء قد مللنا وتعبنا من كلامكم الشعبي الذي هو بواقعه من أجل الشارع المحلي فقط ومقترحاتكم التي ظهرت هذه الايام حتى تدغدغوا همومنا التي نسيتموها أو تناسيتموها نقول لكم شكرا، ولا تخافوا بات الوعد قريبا حتى نكافئ النائب الذي عمل وأنجز ونحاسب النائب الذي عشق الكرسي الاخضر وميزاته فقط، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما ظل كلام الا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر، ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: شنو حال النواب الحاليين مع المرشحين القادمين؟ الجواب بالمثل العراقي هذا (غراب يقول لغراب وجهك أسود) وأنت أعقل يا مواطن.

