آراء

تستمر الكويت في العمل على كل الصعد من اجل تحقيق الاستقرار في الاقليم، وفقا لرؤية واضحة وهي ان السلام وحده هو الممر الطبيعي للامم الى تحقيق تقدمها ونهضتها، ولان الكويت في موقع استراتيجي مميز فانها قادرة على صناعة السلام استنادا الى تاريخ طويل من العمل الدبلوماسي المحنك الذي كانت له نجاحات كبيرة في كثير من الدول العربية.

بناء على هذه الحقيقة يتطلع المراقبون الى زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه الى الولايات المتحدة الاميركية، والقمة الكويتية- الاميركية في الثاني عشر من سبتمبر الحالي، التي وفقا للبيان الاميركي ستكون «مناسبة لتعزيز شراكة طويلة الأمد بين البلدين وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية»، اي انها ستكون قمة سياسية واقتصادية بامتياز، فهناك الكثير من القضايا التي تفرض نفسها على الحليفين التاريخيين، سواء كان في المسألة الخليجية، وسبل حلها واعادة الحياة الى «مجلس التعاون» الخليجي الذي يعاني منذ العام 2017 من الازمة بين دول عدة، او الموضوع الاقليمي الاشمل الذي يبدأ من ايران وينتهي عند اعادة اعمار العراق وسورية ودور الولايات المتحدة والكويت في هذا الشأن، اضافة الى الموضوع الاقتصادي عربيا الذي يحتاج الى اعادة ترتيب للاوراق والتعاون المشترك في هذا المجال.

تاريخيا كانت العلاقات الكويتية-الاميركية تقوم على التعاون والتوافق على الخطوط العريضة في هذا المجال، وهي تستند الى ارث كبير بدأ في العام 1990 مع التحرك الاميركي الكبير والحشد من اجل تحرير الكويت، والدماء على نزفت على هذه الارض الطاهرة لتحرير البلاد من الاحتلال العراقي، وتطورها في عمل مشترك على الصعد كافة.

يشهد التاريخ لصاحب السمو الامير، انه الشخصية الاكثر تأثيرا عربيا وعالميا طوال تاريخه في العمل الدبلوماسي، وهو في الحقيقة صانع مبادرات ناجحة كان لها تأثيرها في مجرى الاحداث التاريخية عربيا، بدءا من الوساطة الكويتية في احداث الاردن عام 1970 والتي جعلت الكويت في تلك المرحلة المرجعية السياسية في الوساطات العربية الناجحة، وهي التي ساعدت على ان يكون لسموه في اللجنة السداسية العربية لحل الازمة اللبنانية الدور الكبير، وساعدت خبرته وحنكته في تلك المرحلة على تهدئة الوضع اللبناني، غير ان التعقيدات اللبنانية في تلك المرحلة ادت الى استمرار الحرب، لكن الجهد الكويتي استمر على ما هو عليه حتى كان مؤتمر الطائف الذي ادت فيه الكويت دورا كبيرا ومشهودا لها من الاطراف كافة.

لا شك ان الوساطة الكويتية في اليمن التي ادت الى حل الازمة ووقف الحرب بين الطرفين في الثمانينيات وهي تعتبر المقدمة الطبيعية للوحدة التي اعلنت في العام 1990، وكذلك الوساطة لوقف الحرب الاخيرة التي بذلت فيها الكويت الجهد الكبير، لتأتي الوساطة الكويتية في الازمة الاولى بين قطر وبعض الدول الخليجية، وسحب السفراء وحقق صاحب السمو نجاحا كبيرا فيها لجهة جمع الاطراف كافة وانهائها في العام 2014، لتتجدد الوساطة بعد الازمة الاخيرة التي لا تزال الكويت تعمل على حلها وفق الرؤية الاستراتيجية وهي ان وحدة «مجلس التعاون» الخليجي اساس قوة دول الخليج.

بناء على هذه المعطيات فان الانظار تتوجه الى قمة واشنطن المقبلة لانها ستكون قاعدة لمرحلة جديدة، تؤكد فيها الكويت انها مركز العمل الانساني الذي اساسه السلام، وان دورها بقيادة قائد العمل الانساني العالمي يتعدى مساحتها، لذلك فان هذه القمة المرتقبة سيكون لها الكثير من الصدى الايجابي في الاقليم والمنطقة.

