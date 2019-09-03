آراء

يأتي التخبط الإداري غالبا من وضع الشخص غير المناسب في المكان والمنصب الخطأ واسناد المتخصص الى غير منصبه وتخصصه وبالتالي تجد أناسا يزاولون أعمالا وهم غير متقنين لابعادها وغير مدركين لخطورة هذه المناصب.

فكم من خريج يعمل في غير تخصصه وكم من موظف اسند اليه عمل بعيد عن شهادته وخبرته، بعد سنوات طويلة من الدراسة وتحصيل العلم والغربة وأيضا المتخصص عندما يأتي من يسند إليه عملا بعيدا تماما عن هذا التخصص وهذا ما يؤدي الى ما نراه باعيننا من اناس ذوي مناصب عليا ومن مسؤولين كبار يجلسون على مكاتب وثيرة تحت أيديهم سكرتارية من هنا وهناك غالبا ما تجد أن هؤلاء جاءوا إلى هذه المناصب بالواسطة فهم بعيدون عن تخصصهم تماما، وهذا الداء التي استشرى لدينا في الكويت «الواسطة» جعل المواطن والمقيم على السواء لا يستطيع ان يتحرك قيد إنملة بانجاز معاملة ما دون أن يبحث أولا عن الواسطة حتى يستطيع أن ينهي معاملته.

إن هذا المسؤول الكبير الذي أغلق باب مكتبه تماما جاء أيضا بالواسطة فلا تستطيع أن تقابله أو تناقشه أو تسرد له شكواك إلا عن طريق مسؤول أكبر منه أو أحد نواب مجلس الامة، هذا المسؤول غالبا ما تكون اخلاقه سيئة، وحديثه مع المراجعين يكون بفوقية وغرور حتى أن زملاءه في العمل لايحبونه ويتمنون زواله وتغييره بشخص آخر يتفهم وضع وطبيعة عمله لأنهم لايجنون من ورائه سوى المشكلات.

إن هؤلاء المسؤولين الذين لا يحترمون المراجعين ويتعاملون معهم بصلف وحدة هم بلا شك أداة معرقلة وسبب في تراجع الكويت إداريا فهؤلاء غالبا ما يفضلون من معه واسطة وينهون إجراءات من لا يستحق وبالتالي من يستحق يعجز عن إنهاء معاملته ويعود أدراجه حاملاً الخيبة والحقد والكراهية لان من لا يستحق أخذ حقه واستولى عليه.

فرسالتي إليك ايها المسؤول: من أنت حتى تعامل الناس هكذا؟ من انت حتى تعطي الحق لمن لا يستحق؟ فمنصبك زائل وكرسيك لن يدوم وستبقى سيرتك السيئة وايضا تبقى دعوات المظلومين الذين أهدرت حقوقهم وضيّعت فرصهم سواء كانت فرصة في التوظيف او في انهاء مراجعة ما.

لذا فعلى هؤلاء المسؤولين أن يخافوا الله ويراقبوه في أعمالهم وعليهم ايضا ان يراجعوا تصرفاتهم ويتذكروا ان الله مطلع ومجزٍ لكل موظف متغافل مسيء الى وظيفته كما ان الله يراقب أفعالنا وأقوالنا ويجزي كل مجتهد في عمله على حسن اجتهاده.

