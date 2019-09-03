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هل تعلم أن الافراط في النوم يعتبر من علامات اضطراب النوم، وقد يكون ذا صلة بمشكلة تتعلق بالصحة النفسية مثل الاكتئاب؟

ويوصي الخبراء عادة بأن ينام الشخص البالغ من سبع الى تسع ساعات كل ليلة، الا أنهم نوّهوا الى أن النوم لساعات طويلة ليلا يؤدي الى صعوبة في الاستيقاظ والنهوض من الفراش، اضافة الى الصداع النصفي وحساسية من الضوء. كما ويعاني هؤلاء الأشخاص الذين ينامون كثيراً من آثار جانبية أهمها، الصداع: يرجع ذلك للتأثير على بعض الناقلات العصبية بالدماغ مثل السيروتونين، وبالأخص الأشخاص الذين ينامون كثيرا في أثناء النهار ويشوشون على وقت النوم ليلاً، قد يجدون أنفسهم يعانون الصداع في الصباح.

أيضا آلام في الظهر، حيث يؤدي الرقود لفترات طويلة الى آلام في الظهر. كذلك مشاكل في وظائف الدماغ، حيث يؤدي ذلك على المدى البعيد الى مشاكل في الذاكرة وانخفاض في الادراك.

