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نعى خالد الرشد، مقدم برنامج «رحلة في الذاكرة» على شبكة « روسيا اليوم» امس والدته إيمان بوروخوفا صاحبة الترجمة التفسيرية الاولى للقرآن الكريم إلى الروسية عن عمر يناهز 76 عاما. وبوخوروفا واسمها الأصلي فاليريا كانت مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنكليزية، إلى جانب دورها البارز في شؤون المسلمين بروسيا وآسيا الوسطى. وقد تزوجت من د. محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى واعتنقت الإسلام على يديه وغيرت اسمها الى إيمان.

وقدمت بوخوروفا أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم باللغة الروسية و«بقلم مسلم» لتصبح ترجمتها هي الأدق بشهادة جميع الإدارات الدينية في روسيا وآسيا الوسطى.وتوّجت تلك الترجمة بموافقة الأزهر الشريف على طباعتها ونشرها عام 1997، بعد مراجعة استمرت عدة سنوات، لتحظى لاحقا باعتراف الأدباء الروس أنها من أبلغ ما كتب باللغة الروسية في أواخر القرن العشرين. ومنحت الراحلة عضوية اتحاد الكتاب الروس وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية. وقد أطلقت إيمان بوخوروفا اسم «خالد» على ابنها، خالد الرشد، تيمنا بالصحابي والقائد العسكري المسلم خالد بن الوليد.

