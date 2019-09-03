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الوفيات


رباب عبدالله غلوم منصوري، أرملة عبدالعلي غلوم أكبر 66 عاما شيعت، الرجال: بيان، مسجد الإمام حسن، ت: 69666618، النساء: مبارك الكبير، مسجد القدس
جاسم أحمد عيسى الوزق 65 عاماً شيع، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش6 م9، ت: 55588220-66811223، النساء: النعيم، ق2، ش10، م12، ت: 55373355
يحيى إسماعيل حسين 86 عاما شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 55233313، النساء: أبوفطيرة، ق7، ش163، م60، ت: 55245542
مطلق بداح آل خيوط السبيعي 91 عاماً شيع، الرجال: الرحاب، ق3، ش19، م12، ت: 99065659، النساء: عبدالله المبارك، ق4، ش403، م53، ت: 94000135
مكية عبدالرزاق ابراهيم الرومي، أرملة محمود محمد حسن الفيلكاوي 80 عاماً شيعت، الرجال: الصباحية، ق1، ش17، م859، ت: 98090099، النساء: هدية، ق5، ش9، م23
عبدالله عبدالعزيز عبدالله الدارمي 90 عاما شيع، الرجال: حطين، ق3، ش11، م60، ت: 50055055، النساء: الاندلس، ق10، ش9، م195، ت: 66797797
سلمان سعران عامر الدماج العازمي 92 عاما التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، مبارك الكبير، ق3، ش12، م81، ت: 99662959-99488550
إنا لله وإنا إليه راجعون


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