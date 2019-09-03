مال وأعمال

أوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بأن مؤسسة البترول الكويتية قامت بالاستعانة بأحد البيوت الاستشارية العالمية لمراجعة ودراسة الهيكل التنظيمي للفطاع النفطي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للمؤسسة ودعم النمو المستمر للصناعات النفطية الكويتية وادارة العمليات النفطية بشكل متكامل ومستدام لتحقيق القيمة المثلى للمواد الهيدروكربونية.

ولفت الفاضل في رده على سؤال برلماني حول وجود توجه لدمج بعض الشركات النفطية بالقول ان الدراسة اظهرت ان هناك حاجة لاعادة هيكلة القطاع النفطي لرفع كفاءة العمليات وتكاملها والوصول والوصول الى التميز التشغيلي، وقد تم عرض نتائج الدراسة على المجلس الأعلى للبترول وجاري حالياً استكمال مناقشتها مع المجلس، تمهيداً للحصول على التوجيه المناسب، وفي حال الموافقة على نتائج الدراسة سيتم عمل الدراسات القانونية التفصيلية للشكل القانوني للهيكل.

وأضاف انه تم اعداد الدراسة الأولية من قبل مؤسسة البترول الكويتية، بالاستعانة بأحد البيوت الاستشارية المتخصصة في هذا المجال وتبلغ كلفة الدراسة 333.87 الف دينار.

وأوضح وزير النفط والكهرباء والماء انه سيتم عمل كافة الدراسات التفصيلية المطلوبة ومنها الدراسات القانونية بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على نتائج الدراسة الأولية.

وأكد الفاضل على انه لن يتم المساس بأي حق من الحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي، مضيفاً بأنه سيتم التتنسيق والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها النقابات بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على نتائج الدراسة عند البدء في اعداد الدراسات التفصيلية لاعادة الهيكلة وذلك للاستماع لآرائهم ومرئياتهم حول الموضوع.

وعما اذا كان العاملون في الشركات النفطية التي سوف تدمج مكافأة نهاية الخدمة قبل توقيع العقد مع الشركة الأخرى، اجاب الفاضل باقتضاب سيتم دراسة هذه التفاصيل فيما بعد.

وعن السبب وراء عدم اعلان مؤسسة البترول الكويتية عن توجهها للدمج للمتعاقدين مع الشركات من عاملين وغيرهم، اوضح ان موضوع الدمج لا يزال في طور الدراسة والنقاش من قبل المجلس الأعلى للبترول وبالتالي فليس من المناسب الاعلان عن اي توجهات بهذا الشأن الا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

