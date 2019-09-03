مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، وسط تدني ملحوظ في مستويات التداول لتصل السيولة بالبورصة الى ادنى قيمة لها خلال 4 اشهر.

وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.29 في المئة عند مستوى 5953.5 نقطة خاسراً نحو 17.6 نقطة، كما تراجع المؤشران الرئيسي والأول بواقع 0.22 في المئة و0.32 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة 12 في المئة لتصل الى 18.71 مليون دينار مقابل 21.27 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت احجام التداول 23.4 في المئة الى 93.24 مليون سهم مقابل 121.73 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات انخفاضاً اليوم بصدارة الخدمات الاستهلاكية الذي تراجع 0.71 في المئة، بينما لم ينجو من مقصلة الهبوط اليوم سوى قطاع التأمين الذي ارتفع عند الاغلاق بواقع 2.02 في المئة.

وجاء سهم «يونيكاب» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.81 في المئة، فيما تصدر سهم «وربة كابيتال» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 14.9 في المئة. وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.03 ملايين دينار متراجعاً 0.67 في المئة، بينما تصدر سهم «أعيان للاجارة» نشاط الكميات بتداول 15.49 مليون سهم متراجعاً 1.37 في المئة.

فيما اظهرت تعاملات البورصة في شهر اغسط الماضي، توجه المستثمرين الأجانب الى (الشراء)، حيث بلغ صافي استثماراتهم بنهاية الفترة 474.37 مليون دينار (1.57 مليار دولار) في جانب الشراء.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع البورصة، بلغت حصيلة مشريات الأجانب (أفراد - مؤسسات وشركات - صناديق ) بالبورصة الكويتية خلال النصف الأول من العام 1022.78 مليون دينار؛ مقابل 548.4 مليون دينار قيمة المبيعات خلال الفترة.

وجاءت محصلة الاستثمار الخليجي في بورصة الكويت (بيعية) خلال الشهر الماضي، بقيمة تقدر بنحو 12.17 مليون دينار (40.22 مليون دولار)، ليسجلوا عمليات شرائية بقيمة 251.22 مليون دينار مقارنة بـ 263.38 مليون دينار في جانب البيع.

