مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت أنه بناءً على قرار عمومية شركة السكب الكويتية التي أقرت فيها تخفيض رأس المال؛ فإنه تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي إن الإيقاف سوف يستمر حتى يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019؛ وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخفيض. وأوضحت أنه سيتم إعادة أسهم السكب للتداول اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الحالي. كانت الشركة أعلنت في إفصاح مُستقل للبورصة عن الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم لمساهمي السكب، والخاص بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 151 في المئة (151 فلساً نقداً) لكل سهم من الأسهم المتبقية بعد تخفيض رأس المال على مساهمي الشركة المُقيدين بالسجلات في نهاية يوم الاستحقاق، وأكدت الشركة على ضرورة قيام المساهمين بمراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة لتسلم الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019.

