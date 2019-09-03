مال وأعمال

استقبل اتحاد شركات الاستثمار ممثلي المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) حيث حضر من اتحاد شركات الاستثمار كل من صالح السلمي رئيس الاتحاد وأ. د. رمضان الشراح الأمين العام وفدوى درويش مدير الدعم الفني ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة فيما حضر من المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) كل من: نبيلة العنجري الرئيس التنفيذي، خالد الفضلي عضو مجلس أمناء غراس، د. أحمد الشطي المدير العام، ونسرين المغربل المدير التنفيذي.

وقد رحب ممثلو الاتحاد بالحضور من المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس)، وعرض د. الشطي أن غراس له سلسلة من الإنجازات والنجاحات على مدار 25 عاماً، وهي:

يبا أمانة خلك ويانا، يمه بصراحة وجودك راحة، الصاحب ساحب والهواية حماية، من حملات غراس التي حصدت جوائز لأفضل حملة إعلانية توعوية على المستوى الإقليمي والمحلي.

دورات تدريبية في المهارات الحياتية (موعد مع التغيير، تثقيف الأقران، ...)

معسكرات غراس الصيفية والربيعية للشباب (حقق هدفك، احم ذاتك، اصنع هدفك...).

وكل هذه المشاريع خاطبت الأسرة والشباب على حد سواء، كان لها تأثير ملموس ضمن تحالف حقق الأهداف المرجوة منه. كما أضاف أنه وبما أن ظاهرة المخدرات حسب إحصائية وزارة الداخلية في ازدياد داخل مجتمعاتنا انطلقت استراتيجية لمواجهة الظاهرة السلبية وعلى رأسها آفة المخدرات بالتعاون بين مشروع غراس والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وزارة الداخلية. وأوضح الشطي أن إيمان غراس بدور المؤسسات والشركات الوطنية بدعمهم لخدمة المشاريع الوطنية المجتمعية فقد تم التواصل مع اتحاد شركات الاستثمار لدعم هذه الاستراتيجية. بدوره، أفاد صالح السلمي بأهمية دعم أهداف غراس وأن الاتحاد يسعده أن يكون داعماً لهذه الاستراتيجية لتقديم خدمة مجتمعية، وأن الهدف هنا هو ضرورة خفض الطلب وذلك من خلال التركيز على التوعية وتعزيز الصحة وأن الاستدامة بحاجة إلى تمويل لتحقيق الاستراتيجية وأن الاتحاد سيكون داعم لهذه الاستراتيجية.

وأكد د. الشطي على أن التنمية المستدامة هي (توعية، تنمية، تمكين) وأن مساهمة الشركات وجميع شرائح المجتمع لتحقيق ذلك ستمكن غراس من السير قدماً لتحقيق القضاء على هذه الآفة.

