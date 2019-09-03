مال وأعمال

أعلنت مجموعة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، عن انطلاق النسخة الثالثة من (جوائز ميد) التي تكرّم وتشجّع التميز في العمل بين المؤسسات والشركات الخاصة التي تقدم مساهمة للتنوع الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المتوقّع نموّه بنسبة حوالي 3.1 في المئة خلال هذا العام. ويمكن للشركات التقدم بطلبات المشاركة حتى 26 سبتمبر 2019، حيث تكرم جوائز «ميد» الشركات التي تطبّق استراتيجيات مؤسسية تتضمن توجهات إقليمية نوعية تسهم في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. إذ يتم تشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص للاستثمار في موظفيها، والتوجه نحو التنويع وتعزيز التواصل مع المجتمع، ما يزيد من أثرها الاجتماعي لطرح المزيد من المبادرات المستدامة.

يأتي ذلك في وقتٍ بدأت الاقتصادات في المنطقة بالتحوّل بعيداً عن الاعتماد على النفط، وظهر القطاع الخاص بوصفه محرك النمو الاقتصادي الرئيس في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل الحكومات مساعيها لتحديد توجيهات وإجراءات واضحة للمستثمرين من القطاع الخاص. إذ تواصل الحكومات على مستوى المنطقة التركيز على تعزيز التميّز في مشهد الأعمال التجارية عبر طرح نماذج اقتصادية مستقبلية عالية الإنتاجية، مدعومة بالتوجهات مثل الثورة الصناعية الرابعة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.

وبهذا الصدد، قالت سونيا كيريغان، المدير التجاري لمجموعة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست»: «تحتفي جوائز «ميد» هذا العام بالشركات التي تواكب المشهد الاقتصادي الراهن، وتعتمد التوجهات العالمية والإقليمية. وفيما وصلت بعض الحكومات على مستوى المنطقة إلى مرحلة تطبيق رؤاها الاستراتيجية من حيث تنويع الاقتصاد، تعتبر شركات القطاع الخاص عاملاً رئيساً في تشجيع النمو الاقتصادي. وستعمل النسخة الثالثة من الجوائز على تحديد الشركات المبتكرة التي نجحت في طرح مبادئ أساسية تتناغم مع التوجهات العالمية اليوم، ونحن نشجع الشركات في مختلف القطاعات للتقدم بطلبات المشاركة للفوز بالجوائز المرموقة التي تكرّم جهودها».

