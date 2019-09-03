مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان القطاع العقاري واصل بنهاية الربع الثاني أداءه القوي الذي بدأه في الربع الأول من العام الحالي، وتجاوزت تداولات القطاع حاجز المليار دينار في الربع الثاني مرتفعة 17 في المئة عن الربع السابق له وبزيادة سنوية ملحوظة قدرها 18 في المئة، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضاً في الارتفاع طوال الأربع سنوات الماضية مسجلاً في الربع الثاني أعلى مستوياته منذ عام 2014، وبلغ عددها 1,906 صفقة بزيادة 17 في المئة عن عددها على أساس ربع سنوي وتخطت 20 في المئة على أساس سنوي.

وقد أسهم الأداء القوي للقطاعات المختلفة في انتعاش تداولات القطاع العقاري خلال الربع الثاني من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بأداء جيد لمعظم القطاعات العقارية، ومازال أداء العقار التجاري في مقدمتها نتيجة زيادة في قيمة تداولاته حين بلغت 156 مليون دينار في الربع الثاني وتضاعف عددها خمس مرات على أساس سنوي حين سجل مستوى استثنائي بلغ 245 صفقة مصحوبة بزيادة 22 في المئة لقيمتها، كما ارتفعت قيمة تداولات القطاع السكني 20 في المئة حين بلغت 385 مليون دينار وزاد عددها 16 في المئة على أساس سنوي أي بلغ 1,183 صفقة في الربع الثاني، في حين تراجعت تداولات القطاع الاستثماري إلى 353 مليون دينار بشكل محدود أي 2 في المئة على أساس سنوي مصحوبة بانخفاض 12.8 في المئة في عددها الذي بلغ 429 صفقة. ويلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشرات التداول القيمة والعدد منذ الربع الأول من العام قبل الماضي.

من ناحية هدأ المسار التصاعدي الذي اتخذته تداولات القطاع الاستثماري منذ نهاية العام الماضي 2018، إلا أنه مازالت تداولاته في كل الفترات الفصلية منذ ذلك الحين أعلى بشكل لافت عن مثيلاتها في الأعوام الثلاثة التي سبقته، وقد ارتفعت في الربع الثاني بشكل كبير أي بنسبة 40 في المئة مع ارتفاع ملحوظ لعددها فاق 28 في المئة عن الربع الأول.

زيادة الائتمان

وقد ارتفع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنهاية الربع الثاني من العام 2 في المئة على أساس ربع سنوي فيما سجل زيادة قدرها 6.8 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً مستوى 10.6 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني ويشكل 28 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وهو ما أسهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يقترب من حاجز 37.9 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني 2019 مسجلاً زيادة 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية أيضاً منها الموجه للأفراد حين اقتربت من حاجز 16 مليار دينار بزيادة طفيفة بحدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي على إثر ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة ، تشكل وحدها ما يقترب من 31 في المئة من الائتمان الممنوح حين ارتفعت إلى 11.8 مليار دينار في الربع الثاني بحدود طفيفة عن الربع الأول وتصل إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

وقد زادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.4 مليار دينار وفق بيانات بنك الكويت المركزي، أي بزيادة 1 في المئة عن الربع الرابع وبنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 59.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي في الربع الثاني من العام.

القروض العقارية

وبلغت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي 60.7 مليون دينار خلال الربع الثاني 2019، منها 33 مليون دينار لأغراض بناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، و15.3 مليون دينار لشراء البيوت، وحوالي 7.9 ملايين دينار منح لذوي الإعاقة وما يقترب من 4.6 ملايين دينار لأغراض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والخرسانية، كما بلغت قروض المحفظة العقارية 341 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2019 فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 644 دينار لقطاع السكن الخاص معززاً الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة 2.5 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات الأسعار في القطاع العقاري الاستثماري عن الربع الأول مسجلة متوسط تجاوز 1,543 دينار للمتر المربع، وتعد أقل بنسبة محدودة 1 في المئة على أساس سنوي، فيما تواصل الأسعار تحسنها في القطاع العقاري التجاري مقتربة في الربع الثاني من حاجز 3,500 دينار للمتر المربع، مرتفعة 1.7 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 3.1 في المئة زيادة على أساس سنوي.

الشركات المدرجة

وحافظ القطاع العقاري على عدد شركات يصل إلى 40 شركة مسجلة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثاني ومازال القطاع الثاني من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثل عددها 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 175 شركة بنهاية الربع الثاني.

وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيس 1.2 مليار دينار بنهاية الربع الثاني في السوق الرئيس بزيادة طفيفة 1.6 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2019 بينما تعد أدنى 10.6 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 33.3 مليار في الربع الثاني بنسبة 2 في المئة على أساس ربع سنوي وتعد أعلى بنسبة 21.4 في المئة على أساس سنوي. وقد حافظت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري على حصة قدرها 3.7 في المئة بنهاية الربعين الثاني والأول من الشركات المدرجة في البورصة.

أسعار الأراضي

تحسن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني من 2019 مقترباً من 890 دينار في قطاع السكن الخاص، ومازال في القطاع الاستثماري عند حدود 2,370 دينار، ويزيد عن ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري مقترباً من حاجز 6,100 دينار بنهاية الربع الثاني. أما محافظة حولي فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص متجاوزاً 860 دينار، في حين استقر في القطاع الاستثماري عند حدود 1,600 دينار، مع استقرار متوسط السعر في القطاع التجاري عند 3,211 دينار، فيما ارتفع متوسط السعر إلى 550 دينار لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما استقر في القطاع الاستثماري مسجلاً 1,410 دينار، و2,315 دينار في القطاع التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثاني 2019.

يتواصل المسار التصاعدي التي اتخذته قيمة التداولات العقارية في عام 2018، مع تسجيلها زيادة في الربع الثاني على أساس ربع سنوي وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وتفاوتت معدلات الزيادة بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد، في الوقت الذي يواصل القطاع الحرفي مساره التصاعدي لقيمة تداولاته، كما شهد هذا الربع للمرة الثالثة على التوالي نشاطاً لتداولات قطاع الشريط الساحلي حين وصل مستوى استثنائي غير مسبوق.

