مال وأعمال

يلاحظ استمرار المسار التصاعدي المتواصل منذ سجلت أدنى مستوياتها بحوالي 400 مليون دينار في الربع الثالث 2016، إلا أن قيمتها تعد أعلى بنسبة 4 في المئة عن الربع الأول من 2018، وهو ما هدأ اتجاه النمو السنوي في تداولات القطاع العقاري. وقد اقتربت التداولات العقارية بالعقود 941 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة 15 في المئة على أساس ربع سنوي وبذات النسبة على أساس سنوي أيضاً، كما زادت التداولات العقارية بالوكالات إلى 69 مليون دينار بنسبة 58 في المئة عن 44 مليون دينار قيمتها في الربع الأول، إلا أنها تعد أعلى بنسبة 93 في المئة على أساس سنوي.

حافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية على مستواه مسجلاً 530 ألف دينار بنهاية الربع الثاني مقابل 533 ألف دينار في الربع الأول، ويواصل المؤشر مساراً تصاعدياً واضحاً منذ بداية 2017، برغم تراجعه في الربع الثاني بحدود نصف في المئة عن الربع الأول وبنسبة 2 في المئة على أساس سنوي. في الوقت الذي ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1,906 صفقة في الربع الثاني مدفوعاً بنشاط لافت لعد صفقات القطاع التجاري، وقد زاد عدد التداولات العقارية بنسبة تجاوزت 17 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع عددها بنسبة كبيرة قدرها 20 في المئة على أساس سنوي.

