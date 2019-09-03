مال وأعمال

أنهت شركة جراندويلد لبناء السفن، بنجاح بناء وتسليم 10 قوارب تابعة لشركة نفط الكويت، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. ووفقاً للعقد الذي تم توقيعه بين الطرفين في مايو 2017، قامت جراندويلد ببناء 6 قوارب إرشاد و4 قوارب نقل للطواقم البحرية لصالح شركة نفط الكويت.

أوضح مدير مجموعة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت سامي الصواغ ان قرارنا بمنح شركة جراندويلد لبناء السفن هذا العقد لبناء القوارب العشرة جاء كنتيجة طبيعية للعلاقة الوطيدة بين الكويت والإمارات، وثقتنا بعلامة «صنع في الإمارات» التجارية.

وزاد أن هذا ليس المشروع والتعاون الأول بين شركة نفط الكويت وجراند ويلد حيث تم خلال السنوات القريبة الماضية انجاز مشروع بناء عدد 4 سفن عمل تؤدي حاليا عملها بقدرة وكفاءه عالية لدينا بالعمليات البحرية لخدمة مرافق التصدير، لافتا الى انه خلال طيلة مدة هذه العملية التنفيذية للمشروع، أظهرت جراندويلد احترافية عالية، عبر الالتزام بمواصفات بناء عالية الجودة مع الالتزام بمواعيد ومواصفات المشروع ومن دون أي أوامر تغييرية على قيمه أو جداول ومواعيد التسليم، وقد مكّننا ذلك بشكل حقيقي من تلبية احتياجاتنا الاستراتيجية بتوسيع أسطولنا في الوقت المناسب.

وقال الصواغ ان هذه القوارب ستعزز من قدراتنا في تنفيذ مشاريع إضافية لخدمة مرافق التصدير البحرية في الكويت؛ لنحافظ على مستوانا في تحقيق التميز في كل ما نقوم به، مشيدا بشركة جراندويلد لوفائها التام بالمواعيد النهائية المتفق عليها، قدرتها على التسليم في كثير من المراحل بمواعيد مبكرة فاقت جميع توقعاتنا».

أوضح م. جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن، قائلاً: «تم تصميم جميع القوارب المسّلمة لتتجاوز الاحتياجات الآنية لشركة نفط الكويت، والتزمنا في بنائها بأحدث المواصفات والمعايير التقنية لهيئة التصنيف البريطانية «اللويدز ريجستر»، للحصول على أداء لا يضاهى في الكفاءة التشغيلية ومواصفات السلامة.

وأشار الى ان فريقنا الفني بالتعاون مع فريق نفط الكويت قام بتسليم القوارب مع إجراء تدريب مكثف، كما أشرف فريق شركة نفط الكويت على إجراء جولات متعددة من الاختبارات شملت كل مرحلة من مراحل البناء الهندسية، لضمان امتثال السفن متطلباتهم، لافتا الى اننا نفخر بمواكبتنا المستوى الرفيع الذي تتطلع إليه شركة نفط الكويت في نوعية المنتجات التي تحصل عليها، ونشعر بثقة كبيرة بأنها ستلبي جميع احتياجاتهم من الناحية التشغيلية».

وأضاف عبكي انه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تطورت مكانة جراندويلد في المنطقة، كأحد أكثر أحواض بناء السفن رسوخاً وقدرة في توفير الجودة والقيمة العالية لمنتجاتها، ونسعد بثقة شركة نفط الكويت في قدراتنا بتعزيز أسطولها. ونعتبر أن هذا الإنجاز سيشكل إضافة مهمة في قائمة رصيد إنجازاتنا في مجال الصناعة البحرية وخدمات حقول النفط عالمياً؛ ونتطلع إلى تعاون مستقبلي مستمر يعود بالفائدة الكبيرة لكلا الطرفين».

